La communauté vietnamienne en France célèbre le Têt Binh Ngo 2026 au Pavillon Baltard

Le 14 février 2026, au Pavillon Baltard (Nogent-sur-Marne, en proche banlieue parisienne), l’Union générale des Vietnamiens de France (UGVF) a organisé la célébration du Nouvel An lunaire du Cheval - Binh Ngo 2026 en présence de représentants de l’ambassade du Vietnam en France, de la Délégation permanente du Vietnam auprès de l’UNESCO, des autorités locales ainsi que de nombreux Vietnamiens résidant en France et d’amis internationaux.

Surnommé affectueusement par la communauté "Têt Baltard", cet événement annuel confirme une nouvelle fois son attractivité en réunissant environ 3.000 participants, avec 600 bénévoles mobilisés pour l’organisation et 170 artistes et interprètes sur scène.

Une telle ampleur montre qu’il ne s’agit pas seulement d’une fête communautaire, mais aussi de l’un des événements culturels vietnamiens les plus représentatifs et à forte portée médiatique en Europe.

L’espace festif a recréé l’atmosphère traditionnelle du Têt traditionnel avec des ao dài colorés, des tambours de fête, de la calligraphie printanière, des jeux populaires et un espace gastronomique des trois régions du Vietnam.

Les organisateurs ont installé 28 stands culturels et culinaires, proposant des spécialités traditionnelles telles que banh chung (gâteaux carrés de riz gluant) et banh tét (gâteaux traditionnels en forme carré et cylindrique), ainsi que de nombreux mets typiques du Nouvel An lunaire.

Les démonstrations de calligraphie réalisées par de jeunes calligraphes, en écriture vietnamienne et parfois en français, ont attiré un grand nombre de visiteurs venus demander des caractères porte-bonheur pour la nouvelle année.

Le programme artistique, présenté tout au long de l’après-midi et de la soirée, a offert un panorama riche de la culture vietnamienne à travers des danses, des instruments traditionnels, des démonstrations d’arts martiaux et des spectacles préparés par des associations et groupes artistiques de la communauté vietnamienne en France.

Le moment phare fut la prestation de la troupe professionnelle venue de Hô Chi Minh-Ville, proposant des numéros de cirque, de théâtre classique hat bôi (opéra traditionnel), ainsi que la participation de chanteurs renommés du Vietnam tels que Doan Trang, Duyên Quỳnh, Trúc Lai, Duong Quôc Hung et Phan Ngoc Luân, contribuant à une ambiance festive et haute en couleur.

Un autre temps fort artistique fut la présentation d’un extrait de la chorégraphie Bên ni bên nớ, interprétée par de jeunes danseurs issus de la troisième génération de Vietnamiens d’outre-mer, sous la direction de Frédérique Trân Son Tây.

L’œuvre a marqué le public par sa fusion créative entre la danse traditionnelle mua sap (danse du bambou) et le hip-hop contemporain, illustrant l’hybridité culturelle des jeunes Vietnamiens nés et élevés à l’étranger.

Dans son allocution, l’ambassadeur Trinh Duc Hai a rappelé que le Têt constitue un lien sacré unissant les Vietnamiens à leurs racines culturelles. Il a souligné que l’année 2026 marque également le 115ᵉ anniversaire du départ du Président Hô Chi Minh à la recherche de la voie du salut national, un parcours dont une étape déterminante s’est déroulée en France. Il a salué le rôle essentiel de l’UGVF dans la préservation de l’identité culturelle vietnamienne, ainsi que dans la consolidation des liens d’amitié entre les peuples des deux pays.

Dans son allocution, Vuong Huu Nhân, président de l’UGVF, a adressé ses vœux de prospérité et de bonheur à la communauté vietnamienne, soulignant le rôle de l’association dans le maintien du lien avec la patrie et la préservation de l’identité culturelle vietnamienne à travers les générations.

À cette occasion, Dô Phuoc Trung, vice-directeur du Département municipal de la culture et des sports, a remis à l’UGVF une bibliothèque de livres en vietnamien afin d’encourager les initiatives de transmission de la langue et de la culture vietnamiennes auprès des jeunes générations de la diaspora.

Photo : Vietlecoq/CVN

Selon les organisateurs, l’année 2026 s’annonce particulièrement dynamique pour l’UGVF avec plusieurs projets d’envergure : célébration du 50ᵉ anniversaire de l’association (rebaptisée en 1976 après avoir porté le nom d’Union des Vietnamiens d’outre-mer en France), projet d’érection d’une stèle commémorative pour les victimes de l’agent orange dans le 13ᵉ arrondissement de Paris, programme d’irrigation destiné aux régions montagneuses du Nord du Vietnam doté d’un budget de 60.000 euros sur deux ans, ainsi que les Jeux sportifs des Vietnamiens de toute la France.

Au-delà d’une simple fête du Nouvel An, "Têt Baltard" constitue une illustration vivante de la vitalité durable de l’identité vietnamienne dans un environnement multiculturel. Au fil des années, l’événement continue de nourrir la fierté nationale, de renforcer la solidarité communautaire et de diffuser auprès du public international l’image d’un Vietnam riche de traditions et ouvert sur le monde.

Étaient présents à l'événement l'ambassadeur du Vietnam en France, Trinh Duc Hai ; l'ambassadrice et cheffe de la mission permanente du Vietnam auprès de l'UNESCO, Nguyên Thi Van Anh ; et les deux adjoints au maire de Nogent-sur-Marne, Philippe Goyhénèche et Anne-France Jacquillat.

Hông Hà – Câm Sa/CVN