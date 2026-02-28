La fête Gâu Tào, patrimoine emblématique des H’mông

Gâu Tào est l’une des célébrations traditionnelles les plus représentatives de la vie spirituelle et des croyances singulières de l’ethnie H’mông. Généralement organisée au début du printemps, à l’occasion du Nouvel An, elle a pour vocation de prier pour le bonheur, la longévité, de bonnes récoltes, ainsi que pour la santé, la prospérité des familles et la paix au sein des villages.

>> La fête Gâu Tào des H’mông à Hoà Binh

Selon les croyances H’mông, l’univers est gouverné par différentes divinités telles que le dieu du Ciel, de la Terre, des Rivières et des Montagnes. C’est pourquoi le rituel de l’érection du mât cérémoniel occupe une place centrale dans la fête Gâu Tào. Ce mât sacré symbolise le lien entre le Ciel et la Terre, exprimant la foi des hommes dans la protection des divinités et des ancêtres.

En raison de ses valeurs historiques, culturelles et artistiques remarquables, la fête Gâu Tào a été reconnue patrimoine culturel immatériel national par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme. Cette reconnaissance salue les efforts déployés par la communauté H’mông pour préserver et valoriser son identité culturelle traditionnelle.

En 2026, la fête Gâu Tào des H’mông, organisée dans la commune de Pà Cò, province de Phu Tho (Nord), se déroulera sur trois jours, de fin janvier à début février, devenant un rendez-vous culturel du début d’année pour les habitants des régions montagneuses et les visiteurs.

Outre la partie rituelle solennelle marquée par l’érection du mât, la partie festive est animée par de nombreuses activités traditionnelles telles que danses au son du khèn H’mông, lancer de pao, préparation du gâteau de riz gluant pilé, ainsi que divers jeux populaires.

Partageant son ressenti après avoir participé à la fête, Sarah Thompson, une touriste britannique, confie : “L’atmosphère du festival est très authentique et profondément émouvante. La musique du khèn H’mông et l’accueil chaleureux des habitants m’ont permis de ressentir pleinement la richesse de la vie spirituelle locale“.

Aujourd’hui, la fête Gâu Tào n’est plus seulement une pratique religieuse essentielle pour les H’mông ; elle contribue également à promouvoir la culture locale et à favoriser le développement du tourisme communautaire, tout en s’inscrivant dans une démarche de préservation du patrimoine.

Texte et photos : Luu Trong Đat/CVN