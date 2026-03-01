Tam Chuc, joyau spirituel de Ninh Binh, reconnu Vestige national spécial

Dans la soirée du 28 février, dans la zone touristique de Tam Chuc (province de Ninh Binh au Nord), le Comité provincial du Parti, le Conseil populaire, le Comité populaire et le Comité du Front de la Patrie de Ninh Binh ont organisé la cérémonie solennelle de réception du certificat classant le complexe paysager et archéologique de Tam Chuc en Vestige national spécial.

Photo : VNA/CVN

La cérémonie s’est déroulée en présence de la vice-présidente de l’Assemblée nationale, Nguyên Thi Thanh, entre autres.

Lê Thi Thu Hiên, directrice du Département du patrimoine culturel, a proclamé la décision du Premier ministre et remis officiellement le certificat de Vestige national spécial à la province de Ninh Binh.

Dans son discours, le vice-président permanent du Comité populaire de Ninh Binh, Trân Song Tung, a souligné que cette reconnaissance historique consacre les valeurs inestimables du complexe et affirme la position de la province sur la prestigieuse carte patrimoniale du Vietnam.

C'est une fierté qui s'accompagne d'une lourde responsabilité dans la préservation de cet héritage pour les générations futures. La localité appliquera strictement la législation sur la protection patrimoniale, renforcera l'éducation des jeunes et associera la conservation au développement durable.

Ninh Binh s'engage à promouvoir le tourisme culturel pour améliorer la vie de la population et à diffuser largement l'image de cette terre sacrée et historique auprès des visiteurs nationaux et internationaux.

Photo : VNA/CVN

Trân Song Tung a ajouté que Ninh Binh collaborera étroitement avec le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, les scientifiques et les entreprises concernées pour élaborer progressivement le dossier de candidature "Complexe de Tam Chuc - Réserve naturelle de la zone humide de Van Long", en vue d’une reconnaissance comme patrimoine mondial par l’UNESCO.La cérémonie officielle a été immédiatement suivie du programme artistique "Tam Chuc Concert 2026", brillamment mis en scène par le réalisateur Mai Thanh Tung, avec la participation de nombreux artistes célèbres.

Le complexe de Tam Chuc constitue un vaste ensemble touristique, culturel et spirituel. Selon les vestiges archéologiques découverts sous le lac de Tam Chuc et les légendes locales, cette terre bouddhique abritait, il y a plus de mille ans, sous la dynastie Dinh, une ancienne pagode, lieu de convergence des moines et des fidèles.

Chaque printemps, la population s’y rend pour prier pour la paix, un climat favorable et des récoltes abondantes.D’une superficie impressionnante, le complexe de Tam Chuc se distingue par un paysage naturel majestueux, entouré de la chaîne de montagnes That Tinh formant un socle protecteur, tandis que six monts émergent du lac tels des cloches bouddhiques.

Le complexe de Tam Chuc comprend plusieurs ouvrages architecturaux majeurs, dont la tour Ngoc, les palais Tam Thê, Giao Chu et Quan Am, la maison des Ancêtres, la maison Tu An ainsi que la porte triple intérieure.

VNA/CVN