Le 11e Festival Vietnam - Japon pour un dialogue culturel et des liens communautaires

La 11 e édition du Festival Vietnam - Japon, prévue les 7 et 8 mars 2026, se tiendra au parc du 23 Septembre, dans le quartier de Bên Thành, à Hô Chi Minh-Ville.

Placée sous le thème "Main dans la main : Enfants - Terre - Avenir", cette édition attire plus de 300 stands d’exposition et propose de nombreuses activités culturelles et artistiques originales. Cet événement confirme son rôle de pont entre la culture, le commerce et l'amitié entre le Vietnam et le Japon. Ces informations ont été communiquées par le Comité d'organisation lors d'une conférence de presse de présentation du 11e Festival Vietnam - Japon, qui s'est tenue à Hô Chi Minh-Ville le 27 février.

Selon le Service des affaires étrangères de Hô Chi Minh-Ville, plus de 50 ans après l'établissement des relations diplomatiques, la coopération entre le Vietnam et le Japon continue de se développer fortement. L’élargissement des relations entre les deux pays, au niveau du “Partenariat stratégique global pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde” en novembre 2023, ouvre d’importantes perspectives de coopération dans les domaines économique, scientifique et technologique, éducatif, culturel, et des échanges entre les peuples des deux pays.

Renforcement des relations d’amitié et élargissement de la coopération

Pham Dut Diêm, directeur du Service des affaires étrangères de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que le Festival Vietnam - Japon, outre son importance culturelle annuelle, revêt une dimension diplomatique majeure. Il contribue en effet à consolider les relations d’amitié et à développer la coopération avec les collectivités locales, les organisations et les entreprises japonaises dans les secteurs de l’économie, de l’éducation, du tourisme et des échanges entre les peuples.

Selon M. Dut Diêm, le Japon est l’un des principaux partenaires économiques du Vietnam, notamment en matière d’aide publique au développement (APD) et de coopération dans le domaine de l’emploi. Il figure également parmi les principaux investisseurs et partenaires commerciaux. La 11e édition du Festival Vietnam-Japon devrait promouvoir une coopération durable, visant un avenir vert et une prospérité partagée.

Le festival de cette année réunit plus de 300 stands - un record - présentant des produits et des services, et favorisant les échanges entre entreprises des deux pays. Le 6 mars, deux séminaires seront organisés sur les tendances du tourisme Vietnam - Japon et le développement des ressources humaines pour un avenir durable, axés sur la formation de personnel hautement qualifié, l'adaptation à la transformation numérique et l'économie verte.

De nombreuses expériences culturelles pour les jeunes

Pour sa part, M. Ono Masuo, consul général du Japon à Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que le festival de cette année propose de nombreuses expériences culturelles aux jeunes, telles que la création d'áo dài et de kimonos, des spectacles de musique traditionnelle, du skateboard, du breakdance, du Double Dutch, du BMX et des balades à vélo conviviales. La soirée musicale accueillera les performances des chanteurs : Dông Nhi, B Ray, CAPTAIN BOY et du groupe Psychic Fever From Exile Tribe.

La coopération entre les deux pays continue de se concrétiser grâce à l'Initiative conjointe Japon - Vietnam pour la nouvelle ère pour la période 2025-2026, axée sur les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle, la transition écologique et les chaînes d'approvisionnement durables. Le bon fonctionnement de la ligne 1 du métro Bên Thành - Suôi Tiên témoigne de l'efficacité de cette coopération.

Une enquête menée par JETRO fin 2025 a révélé que plus de 58 % des entreprises japonaises implantées au Vietnam prévoient d'y développer leurs activités, ce qui reflète leur confiance dans le climat d'investissement et le potentiel de croissance.

Selon les organisateurs, le 11e Festival Vietnam-Japon de 2026 sera de nouveau organisé conjointement par le Département des Affaires étrangères de Hô Chi Minh-Ville et le consulat général du Japon à Hô Chi Minh-Ville.

Texte et photos : Tân Dat/CVN