Exposition “Cuisine du Sud du Vietnam pendant la résistance” à Hô Chi Minh-Ville

Le Musée des vestiges de guerre à Hô Chi Minh-Ville a inauguré le 4 septembre, l’exposition thématique intitulée “Cuisine du Sud du Vietnam pendant la résistance”, à l’occasion du 50ᵉ anniversaire de la fondation du musée (1975-2025), du 80ᵉ anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale du 2 septembre.

Organisée en coopération avec l'Université de Sydney Vietnam, l'Université de la culture et l'Université d’architecture de Hô Chi Minh-Ville, l'exposition retrace les récits culinaires liés à la vie quotidienne des soldats et des habitants du Sud pendant les années de guerre.

Photo : VNA/CVN

Les visiteurs peuvent y découvrir des ustensiles de guerre et de paix, sentir des épices et sauces typiques, explorer une carte culinaire régionale, et participer à un jeu interactif autour du foyer "Hoàng Câm" - type de foyer de cuisine ingénieux et camouflé, largement utilisé par les soldats vietnamiens pendant la guerre. Des codes QR permettent de consulter les recettes de plats populaires comme le riz compact, les gâteaux "bánh ít" (raviolis de riz gluant) et le poisson fermenté cuit à la vapeur.

Photo : VNA/CVN

Selon le Musée des vestiges de la guerre, la cuisine en période de résistance ne se limitait pas à nourrir les combattants et la population : elle incarnait la créativité, la résilience et la solidarité nationale. À travers cette exposition, le musée souhaite transmettre aux visiteurs, notamment aux jeunes générations, une compréhension plus profonde des valeurs humaines et de l’aspiration à la paix du peuple vietnamien.

En cinquante ans, le musée est devenu un haut lieu culturel et historique majeur, accueillant des millions de visiteurs vietnamiens et étrangers chaque année. D’un fonds initial de 2.000 objets, il en conserve aujourd’hui plus de 40.000 (documents, artefacts, films), témoignant des conséquences de la guerre et du désir de paix.

L’exposition se poursuit jusqu’à fin décembre, offrant au public un espace de mémoire vivant sur la vitalité et la culture culinaire du Sud du Vietnam en temps de guerre.

VNA/CVN