La voie à suivre, une symphonie artistique pour les 96 ans du Parti

Un programme politico-artistique intitulé '' Duong lên phia truoc '' (La voie à suivre) s’est tenu le soir du 3 février au Palais de la culture et du travail de l’amitié vietnamo-soviétique, à Hanoï.

Photo : VNA/CVN

Cet événement commémorait le 96ᵉ anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam (3 février 1930-2026), les 40 ans de mise en œuvre de l’œuvre de rénovation du pays, le succès du XIVᵉ Congrès national du Parti et le Nouvel An lunaire. Le vice-Premier ministre Mai Van Chinh était présent, ainsi que des représentants des ministères, des agences centrales et des autorités de Hanoi.

Selon les organisateurs, le programme visait à revisiter les traditions révolutionnaires du pays et à réaffirmer le rôle dirigeant du Parti tout au long du processus révolutionnaire, de la lutte pour l’indépendance nationale à la construction et au développement du pays durant la période de renouveau et d’intégration internationale, insufflant ainsi les idéaux révolutionnaires chez les jeunes, et aidant la jeune génération à mieux comprendre l’histoire, ses responsabilités et sa mission dans l’édification nationale.

Le programme était structuré en trois parties, formant un récit continu du passé au présent et à l’avenir. La première partie replongeait le public dans le contexte historique antérieur à la création du Parti communiste du Vietnam, à une époque où le pays était confrontée à l’impérieuse nécessité de trouver la voie du salut national.

Poursuivant ce voyage émotionnel, la deuxième partie mettait en lumière le rôle moteur du Parti durant la période de construction, de rénovation et de développement du pays.

Le programme s’est conclu par la troisième partie, qui a ouvert une vision artistique de l’avenir, soulignant le rôle de la génération actuelle, en particulier des jeunes, dans la poursuite des idéaux révolutionnaires et la continuité de l’histoire du développement du pays.

Des spectacles imprégnés de l’esprit de l’époque, tels que les mashups ''L’esprit du Vietnam - Les échos millénaires de la terre vietnamienne'', ''L’ère de l’harmonie'' et ''Vietnam, le printemps est arrivé'', ainsi que des interactions scéniques avec de jeunes figures exemplaires dans les domaines de l’art, du sport et des activités sociales, ont dépeint l’image d’une génération de jeunes Vietnamiens courageux, pleins d’aspirations et prêts à l’engagement et à la contribution.

VNA/CVN