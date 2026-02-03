Des activités culturelles pour accueillir le Têt à la Citadelle impériale de Thang Long

Dans le but de préserver et de promouvoir les valeurs culturelles traditionnelles, tout en répondant aux besoins de visite et d’expérimentation culturelle du public et des touristes à l’occasion du Nouvel An lunaire (Têt) du Cheval, le Centre de conservation du patrimoine de Thang Long - Hanoï organise une série d’activités culturelles, rituelles et expérientielles du Têt au sein du site patrimonial de la Citadelle impériale de Thang Long - Hanoï.

Photo : VietnamPlus/CVN

Ce programme se déroule du 1er février (soit le 14e jour du 12e mois lunaire de l’année du Serpent 2025) au 25 février (soit le 9e jour du premier mois lunaire de l’année du Cheval 2026). Il reconstitue de manière vivante l’atmosphère du Têt de la cour impériale sous la dynastie des Lê ainsi que le Têt populaire de l’ancienne Thang Long, contribuant à la diffusion des valeurs du patrimoine culturel national.

À cette occasion, le Centre organise également l’exposition de photographies documentaires intitulée "Le Têt dans la mémoire", présentant des images à forte valeur historique sur le Têt des habitants de Hanoï et du Nord du Vietnam durant des périodes marquées par les difficultés. Une exposition intitulée "Le patrimoine culturel vietnamien - Une vitalité de la tradition à la modernité" est également proposée, afin de sensibiliser le public à la protection et à la valorisation du patrimoine culturel.

Parallèlement aux expositions, diverses activités de représentation et de reconstitution rituelle sont organisées, notamment la cérémonie de lâcher des carpes pour accompagner les Génies du foyer au ciel, le rituel de l’érection du cây nêu (perche rituelle du Têt), la cérémonie de sa dépose, la cérémonie d’ouverture de l’année nouvelle, des spectacles de marionnettes sur l’eau…

VNA/CVN