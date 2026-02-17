Les saveurs des repas du Têt traditionnel des trois régions du Vietnam

Le Têt traditionnel des Vietnamiens n'est pas seulement symbolisé par les fleurs du Printemps, les couplets rouges ou les retrouvailles familiales, mais aussi par les plats traditionnels.

Pour les Vietnamiens, les repas du Têt reflètent les mémoires culturels, les coutumes et la philosophie de vie. La préparation des repas du Têt est un moment où l'on vit avec les mémoires et avec la famille. Cependant, les repas du Têt des trois régions – Nord, Centre et Sud – présentent des spécificités distinctes.

Plateau de plats du Têt du Nord

Le plateau de plats du Têt du Nord se distingue par sa rigueur et son respect des traditions. Très attentif à la forme et à la préparation, il a pour pièce maîtresse - bánh chưng (gâteau de riz gluant en forme carré). Ce plat est considéré comme l'âme du Têt dans le Nord, symbolisant l'essence de la terre et du ciel. Ce gâteau est un élément essentiel, qu'il soit sur l'autel, sur la table des repas ou lors des festivités. Bánh chưng est considéré comme l'âme du Têt.

Plateau de plats du Têt du Centre

Dans le Centre du Vietnam, la table du Têt ne peut être complète sans des plats tels que bánh tét (gâteau de riz gluant en forme cylindrique), nem chua (saucisson de porc fermenté), thịt giấm (viande de porc fermenté au vinaigre). Pour les habitants de l’ancienne capitale de Huê, giò lụa (pâté de porc cuit à la vapeur), thịt đông (gelée de viande de porc), salade de poulet aux feuilles de périlla, chả Huế (pâté de porc au style de Huê), viande de porc bouilli sont des plats indispensables au Têt. Les habitants du Centre apprécient particulièrement les rouleaux – plats accompagnés de galettes de riz et de herbes fraîches.

Photo : Viettravel

"Les coutumes traditionnelles transmises de génération en génération renforcent non seulement le lien entre les descendants et leurs ancêtres, mais véhiculent également un message d’attachement entre chaque personne et sa terre natale."

Photo : VNA/CVN

Plateau des plats du Têt du Sud

Au Sud, grâce à un climat plus clément et des ressources abondantes, la table du Têt est plus décontractée et moins ritualisée. Si bánh chưng est l'âme du Têt du Nord, bánh tét est un incontournable du Têt dans le Sud, mais avec des variantes de saveurs et de couleurs. Ces gâteaux sont souvent farcis de haricots noirs, de noix de coco râpée, de feuilles de pandan ou magenta pour des créations colorées et appétissantes.

Outre le bánh tét, on trouve systématiquement sur la table du Têt du Sud, le porc au caramel avec des œufs, le filet de porc farci, les saucisses fraîches, la salade de poulet à l'oignon... Ce dernier plat symbolise le souhait de voir les difficultés de l'année passée s'effacer pour laisser place à la sérénité.

Photo : VNA/CVN

Bien que les plats du Têt varient selon les trois régions du Vietnam, ils revêtent toutes une grande importance pour honorer nos racines et nos ancêtres. Ils représentent le désir d’une nouvelle année prospère et pleine de bonheur.

Plateau des plats du Têt dans la vie moderne

Autrefois, la préparation du Têt était un long processus de patience et de partage : collecter du riz gluant de la nouvelle récolte, choisir les feuilles de dong (phrynium) les plus belles pour confectionner bánh chưng et les faire bouillir dans un grand pot pendant des heures. Ces étapes, effectués saison après saison, s’intègrent dans le rythme de la vie quotidienne.

Aujourd'hui, malgré un rythme de vie accéléré, ces valeurs restent précieuses. La préparation des repas du Têt ne sert pas uniquement pour manger mais pour préserver l'esprit de retrouvaille et la culture traditionnelle.

Récemment, l'atelier "Têt des retrouvailles" organisé à Hanoï a magnifiquement incarné cet esprit. L'événement n'était pas simplement un festin gastronomique, mais un espace immersif où les coutumes, croyances et l'esprit de la famille étaient mis en valeur. Chaque plat du repas du Têt portait une signification particulière, symbolisant l'espoir d'une nouvelle année pleine de prospérité, de paix et de liens renforcés.

Cet événement a permis aux convives de découvrir les spécialités des trois régions (Nord, Centre, Sud) au cœur de la capitale. Cette initiative reflète une tendance actuelle : introduire le patrimoine culturel dans l'espace urbain de manière vivante. Plutôt que de rester figé dans les livres, le plateau des plats du Têt est "réveillé" par des expériences réelles.

Photo: Comité d'organisation/CVN

Le repas s'est conclu par des confiseries traditionnelles des trois régions accompagnées de confitures de cinq saveurs et du thé de la cour de Huê, créant une atmosphère chaleureuse et familière. Préserver cette tradition culinaire est un voyage de longue haleine pour s'assurer que ces beautés culturelles ne se perdent pas avec le temps.

Photo : VNA/CVN

Le repas du Têt dans la vie contemporaine, en tant qu'expérience culinaire vivante, rappelle l'importance de la patience, de l'amour et de la connexion avec nos racines culturelles. Chaque plat sur la table de Têt n'est pas seulement un mets délicieux, mais un morceau d'histoire, une valeur partagée et un lien continu entre le passé et l'avenir.

