La Résolution No80 trace une nouvelle orientation pour le développement culturel

La Résolution N°80 du Bureau politique sur le développement de la culture vietnamienne marque une nouvelle étape dans la réflexion et l’action du Parti en faveur de l’édification et du développement de la culture et de l’homme vietnamiens.

Photo : VNA/CVN

Selon de nombreux avis, il s’agit d’une décision stratégique majeure, dont l’impact dépasse le cadre sectoriel pour toucher l’ensemble de la vie politique, économique et sociale du pays.

Dans un contexte marqué par une intégration internationale de plus en plus profonde, la concurrence ne se limite plus aux domaines économique et scientifique, mais s’étend également à la culture, aux valeurs et à la puissance douce nationale. L’adoption de la Résolution 80 répond ainsi à une exigence objective et urgente. Pour la première fois, la culture est placée au centre du développement, à la fois comme fondement spirituel de la société et comme ressource endogène essentielle, moteur et facteur de régulation d’un développement rapide et durable.

Une impulsion importante

Selon l’"Artiste du Peuple" Trinh Thuy Mùi, vice-présidente de l’Union des Associations vietnamiennes de littérature et d’arts et présidente de l’Association des artistes de théâtre du Vietnam, la Résolution No80 constitue une impulsion importante pour la littérature, les arts et la communauté des artistes. Elle traduit l’attention stratégique du Parti et de l’État à la culture et ouvre la voie à un changement de perception, passant d’une logique de soutien à une logique d’investissement, afin d’élever la culture au même rang que les autres secteurs du développement.

À partir de la pratique des activités artistiques, Trinh Thuy Mùi souligne que l’investissement dans la culture doit être global et cohérent. Il doit d’abord porter sur le renforcement des institutions et infrastructures culturelles, afin de garantir aux populations un accès effectif aux valeurs artistiques et littéraires de qualité. Cet effort doit aller de pair avec l’investissement dans les ressources humaines, la technologie et la créativité, le facteur humain demeurant déterminant pour un développement durable.

Du point de vue académique, le Professeur-Docteur Lê Hông Ly, président de l’Association vietnamienne des arts folkloriques, estime que la Résolution No80 réaffirme clairement le rôle central de la culture dans le développement du pays. Un point notable réside dans la reconnaissance de la culture comme une composante de l’économie, capable de créer de la valeur ajoutée, notamment à travers le développement des industries culturelles, et non plus comme un simple domaine consommateur de ressources budgétaires.

La Résolution No80 crée également un cadre favorable à la préservation et à la valorisation des valeurs culturelles traditionnelles, en particulier du patrimoine culturel. Lorsqu’il est investi et exploité de manière appropriée, le patrimoine contribue non seulement à la sauvegarde des identités culturelles, mais aussi au développement socio-économique et à l’amélioration de la vie spirituelle de la population. Les inscriptions de nombreux patrimoines culturels vietnamiens par l’UNESCO ces dernières années témoignent de la valeur de la culture nationale et renforcent la position et la puissance douce du Vietnam sur la scène internationale.

Les artistes et chercheurs s’accordent à dire que, lorsque la Résolution No80 sera mise en œuvre de manière effective, la culture deviendra un socle solide et une ressource endogène majeure. Elle imprégnera l’ensemble des domaines de la vie sociale, contribuera au développement intégral de l’homme vietnamien et soutiendra une croissance durable du pays dans la nouvelle ère.

VNA/CVN