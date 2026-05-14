Bilans de santé gratuits dès 2026 : vers une médecine préventive moderne

Le Vietnam s’apprête à franchir une nouvelle étape dans la modernisation de son système de santé en offrant, dès 2026, un bilan médical gratuit annuel à chaque citoyen. Cette politique ambitieuse place la médecine préventive au cœur de la stratégie nationale de santé publique.

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Photo : VNA/CVN

À partir de 2026, chaque citoyen bénéficiera d’un examen de santé périodique ou d’un dépistage gratuit au moins une fois par an, conformément à la nouvelle politique du Parti communiste du Vietnam et du gouvernement. Cette mesure est considérée comme une avancée majeure dans la stratégie de soins de santé universels, orientée vers un modèle moderne de médecine préventive plutôt que vers un système centré uniquement sur le traitement des maladies à un stade avancé.

Selon la Directive N°17 du Premier ministre, les examens médicaux gratuits seront déployés de manière coordonnée dans tout le pays, en lien avec l’objectif de créer un carnet de santé électronique pour l’ensemble de la population et de mettre en place un système de données médicales interconnecté.

Réduire les dépenses de santé

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Cette politique d’examens médicaux gratuits reçoit un large soutien de la population, en particulier des ouvriers, travailleurs indépendants, personnes âgées et groupes à faibles revenus qui ont rarement les moyens d’effectuer des bilans de santé réguliers.

De nombreuses personnes expliquent qu’elles ne se rendent à l’hôpital que lorsque la maladie devient grave, car les examens médicaux généraux sont coûteux. Dans beaucoup de cas, les signes inhabituels du corps sont ignorés et les maladies ne sont détectées qu’à un stade avancé, entraînant des traitements lourds et coûteux qui affectent fortement la vie quotidienne.

La gratuité des examens médicaux annuels permettra aux citoyens de surveiller leur santé de manière proactive et de détecter rapidement des maladies telles que les maladies cardiovasculaires, l’hypertension, le diabète ou encore le cancer afin de les traiter à temps. Cela contribuera non seulement à réduire la charge financière des familles, mais aussi à alléger la pression sur le système de santé à long terme.

Les experts estiment qu’investir dans la médecine préventive est bien plus efficace que de supporter les coûts liés au traitement des maladies graves. Ainsi, les examens de santé réguliers sont considérés comme une solution fondamentale pour améliorer la santé publique.

Le rôle de l’Assurance sociale

Dans la mise en œuvre de cette politique, le secteur de l’Assurance sociale du Vietnam joue un rôle important dans la connexion des données médicales et la garantie des droits des citoyens en matière de santé.

Selon le plan prévu, les résultats des examens médicaux périodiques seront intégrés dans le carnet de santé électronique et connectés au système d’assurance maladie, lui-même intégré à l’application VNeID. Cette synchronisation des données permettra aux établissements de santé et aux organismes d’assurance sociale de suivre plus facilement l’historique médical des citoyens, tout en réduisant les démarches administratives et les doublons de dossiers.

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Un système unifié de données de santé constituera également une base essentielle pour une gestion personnalisée de la santé tout au long de la vie, contribuant à l’élaboration de politiques sociales et sanitaires plus efficaces à l’avenir.

L’un des points marquants de cette nouvelle politique est la priorité accordée aux groupes vulnérables tels que les personnes âgées, les personnes handicapées, les ménages pauvres ou quasi pauvres, les personnes atteintes de maladies chroniques ainsi que les habitants des régions reculées et isolées.

Ces populations rencontrent souvent de grandes difficultés pour accéder aux services de santé en raison de contraintes économiques ou géographiques. L’organisation d’examens médicaux gratuits leur permettra d’accéder plus tôt aux soins et de réduire les risques de diagnostic tardif.

Par ailleurs, les élèves et les étudiants bénéficieront également d’examens médicaux périodiques afin de suivre leur développement physique et de détecter rapidement les problèmes de santé liés à la vie scolaire.

Les défis de la mise en œuvre

Bien que cette politique ait une grande portée humaine et sociale, sa mise en œuvre à l’échelle nationale pose de nombreux défis en matière de ressources et d’organisation.

Avec une population de plus de 100 millions d’habitants, les besoins en financement, en personnel médical et en infrastructures seront considérables. De nombreuses localités souffrent encore d’un manque de médecins, d’équipements médicaux et de capacités des services de santé de proximité, notamment dans les zones reculées.

En outre, la création et l’exploitation d’un système national de données médicales électroniques nécessitent une infrastructure technologique cohérente ainsi que des mécanismes de sécurité stricts afin de protéger les données personnelles.

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Pour garantir l’efficacité de cette politique, les ministères, les organismes concernés et les autorités locales devront coopérer étroitement afin de renforcer les capacités des services de santé de base, assurer le financement, former le personnel médical et accélérer la transformation numérique du secteur de la santé.

La mise en place d’examens médicaux gratuits et réguliers pour l’ensemble de la population n’est pas seulement une politique de soutien sanitaire ; elle reflète également une évolution de la vision vietnamienne des soins de santé : passer d’une logique de traitement à une logique de prévention.

Grâce à des contrôles de santé réguliers, de nombreuses maladies pourront être détectées dès les premiers stades, réduisant ainsi le nombre de cas graves et les coûts de traitement. En parallèle, l’interconnexion des données médicales électroniques constituera la base d’un système de santé moderne, transparent et plus efficace.

Si cette politique est mise en œuvre de manière cohérente et durable, elle contribuera à améliorer la qualité de vie de la population, à renforcer la protection sociale et à faire de la médecine préventive l’un des piliers essentiels du système national de santé.

Xuân Hoàng/CVN