Les entreprises vietnamiennes renforcent leur présence internationale

Plus d'un an après la mise en œuvre de la Résolution N°68 du Politburo, de nombreuses nouvelles politiques ont contribué à lever les obstacles institutionnels, à débloquer des ressources et à créer un nouvel élan pour le développement du secteur privé.

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Photos : VNA/CVN

Ces évolutions dynamisent le développement du secteur privé et offrent aux marques vietnamiennes de nouvelles perspectives pour s'intégrer pleinement aux chaînes de valeur régionales et mondiales.

Diverses mesures

Selon Dr Bùi Thanh Minh, directeur adjoint du Bureau du Conseil de recherche sur le développement du secteur privé (Conseil consultatif du Premier ministre sur la réforme des procédures administratives), sous l'effet de cette résolution, l'esprit d'entreprise a été encouragé et concrétisé par de nombreuses mesures, notamment le décret N°20/2026/ND-CP, qui précise et oriente la mise en œuvre de certains articles de la résolution N°198/2025/QH15 relatifs à des mécanismes et politiques spécifiques pour le développement du secteur privé. Le Premier ministre a promulgué la décision N°631/QD-TTg approuvant le programme de création de 1.000 entreprises pionnières pour la période 2026-2030 ; la décision N°525/QD-TTg approuvant le programme de formation et de perfectionnement de 10.000 Pdg d’ici 2030…

Selon les données de l’Office général des statistiques (ministère des Finances), au cours des quatre premiers mois de 2026, le pays comptait 77.800 nouvelles entreprises immatriculées, pour un capital social total de près de 785,4 billions de dôngs et un effectif total de 356.900 salariés, soit une augmentation de 50,7% du nombre d’entreprises, de 60,1% du capital social et de 0,3% du nombre de salariés sur un an. Le nombre d'entreprises entrant sur le marché a dépassé 119.400, soit une hausse de 32,8% par rapport à la même période l'an dernier. Ce chiffre est supérieur au nombre d'entreprises se retirant du marché, qui s'élève à 108.900, soit une augmentation de 12,8%. De nombreuses grandes entreprises proposent et participent activement à des projets nationaux tels que le train à grande vitesse, les centres maritimes internationaux et les centres financiers internationaux. Cela témoigne d'une confiance accrue du secteur privé, favorisée par l'évolution des mentalités et des politiques.

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Cependant, de nombreuses entreprises restent confrontées à des difficultés liées au capital, au foncier, à la main-d'œuvre, à la transformation technologique, au risque de poursuites pénales, aux changements soudains de réglementation et au coût des démarches administratives. Plus précisément, au cours des quatre premiers mois de 2026, 15.200 entreprises ont finalisé leur dissolution, soit près du double du nombre enregistré sur la même période l'an dernier. Il s'agit d'une hausse record pour les quatre premiers mois de l'année, une première depuis de nombreuses années. Il reste donc beaucoup à faire et de nombreux obstacles à surmonter pour développer un secteur économique privé véritablement équitable et durable. "La confiance de la communauté doit être instaurée par des réformes de fond, en offrant aux entreprises des procédures plus rapides, des coûts de mise en conformité réduits, un risque juridique moindre et un accès plus équitable aux terrains, aux capitaux, aux marchés et aux projets", a -t-il déclaré.

Pour poursuivre la réalisation des objectifs de la Résolution 68 dans l'avenir, cet expert a proposé trois axes majeurs. Il est notamment nécessaire de continuer à créer un environnement des affaires favorable, transparent et hautement prévisible pour le secteur privé. Les entreprises ne peuvent investir à long terme que si elles ont confiance dans la stabilité des politiques, l'équité d'accès aux ressources et la cohérence de leur mise en œuvre. C'est sur cette base que le secteur privé pourra s'engager pleinement dans des domaines tels que les infrastructures stratégiques, les industries de haute technologie, l'économie numérique, l'économie verte, la logistique, l'énergie, la finance et l'innovation.

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Par ailleurs, l'efficacité de la mise en œuvre et des réformes administratives doit être une priorité. Les efforts récents du gouvernement, notamment la publication de huit résolutions visant à réduire, décentraliser et simplifier les procédures administratives et les conditions commerciales (avec la suppression de 184 procédures administratives et 890 conditions commerciales) et l'objectif de réduire de plus de 50% les délais et les coûts de mise en conformité, témoignent d'une nette concrétisation des réformes.

Parallèlement, il est essentiel de se concentrer sur le développement d'entreprises pionnières capables de jouer un rôle moteur et de se développer sur le marché mondial. Le programme gouvernemental de création de 1.000 entreprises pionnières constitue une orientation majeure. Ces entreprises doivent non seulement être de grande envergure, mais aussi performantes en matière de gouvernance, de technologie, d'innovation, de finance, de normes ESG, de développement de marque et de compétitivité internationale. Elles constitueront un moteur pour les PME nationales, renforçant ainsi la chaîne d'approvisionnement nationale et permettant aux marques vietnamiennes de s'intégrer davantage aux marchés régionaux et internationaux.

Double transformation créatrice de valeur durable

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Nguyên Van Luu, directeur général de la Société par actions d'agriculture de haute technologie Dông Tâm (Agri Dông Tâm), a affirmé que la Résolution 68 a constitué un tremplin essentiel pour la réflexion, permettant au secteur privé d'innover avec audace.

Plus d'un an après la mise en œuvre de cette résolution, l'entreprise a réalisé une double transformation : la digitalisation de sa gestion opérationnelle et la transition écologique de sa chaîne de valeur. Concrètement, l’entreprise gère désormais 250 ha de zones de production de matières premières de haute technologie, pilote deux coopératives et entretient des liens avec plus de dix unités satellites. Elle maîtrise les procédés de surgélation et de lyophilisation IQF, tout en utilisant drones et irrigation automatisée pour réduire ses émissions de carbone de 40%.

Grâce au modèle d'agriculture circulaire, l'entreprise a réalisé 30% d'économies sur ses coûts de production. Elle a également numérisé l'intégralité de ses données via le logiciel VeriTrust afin de gérer chaque exploitation de manière transparente et a apposé des étiquettes anti-contrefaçon avec traçabilité numérique intégrée, fournies par l'imprimerie spécialisée Vina CHG (Anti-Counterfeiting and Brand Protection Label Printing Company), sur chaque produit exporté.

"Auparavant, l'entreprise était confrontée au problème des récoltes exceptionnelles entraînant une chute des prix et à l'exportation de matières premières. La résolution no68 a été la clé qui nous a permis de transformer radicalement notre stratégie. La différence majeure ne réside pas seulement dans l'augmentation de 50% du chiffre d'affaires, mais surtout dans le changement de mentalité : nous sommes passés d'une logique de "vendre ce que nous avons" à une logique de "vendre ce dont le marché a besoin", en nous engageant pleinement en faveur de la responsabilité environnementale et de la transparence numérique", a-t-il affirmé.

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Fort de son expérience concrète dans la mise en œuvre de projets d'envergure, il a proposé deux solutions clés pour l'application future de cette résolution. Concernant la normalisation des systèmes de données numériques, le gouvernement doit mettre en place des solutions pour aider les coopératives à harmoniser leurs systèmes de traçabilité numérique et leurs registres d'émissions de carbone avec les normes internationales. Si la question de la transparence des données est résolue, la capacité d'exportation de l'ensemble du secteur agricole augmentera d'au moins 20 à 30% grâce à une confiance accrue des partenaires.

Pour faciliter l'accès au crédit pour une agriculture verte, le gouvernement doit rapidement établir un cadre juridique pour les "crédits carbone" et un mécanisme d'évaluation des actifs spécifiques (serres, systèmes technologiques, etc.) afin de permettre aux entreprises d'accéder plus facilement à des capitaux à taux préférentiels et de réinvestir dans une production durable.

De l'adaptation à l'ambition de croissance

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D’après Bùi Van Thành, directeur du bureau des avocats New Sun et vice-président permanent de l’Association vietnamienne du financement des parcs industriels (VIPFA), l’impact le plus significatif de la Résolution 68 sur le secteur privé est le passage d’un état d’adaptation pour la survie à un état d’aspiration à la croissance.

Le principal apport de la Résolution 68 est l'instauration d'un climat de confiance pour les entreprises. Il ne s'agit pas seulement d'une transformation des institutions, mais aussi d'une évolution des mentalités et d'une réflexion stratégique concernant les investissements des entreprises privées, des entrepreneurs et de l'ensemble du secteur privé.

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La forte augmentation du nombre de créations d'entreprises et de reprises d'activité observée au cours du second semestre 2025 et du premier trimestre 2026 témoigne d'une confiance accrue quant à l'entrée et la réentrée sur le marché. Toutefois, la capacité de cette confiance à se traduire concrètement par une croissance, une augmentation des capitaux, des innovations technologiques et la création de grandes entreprises privées reste à confirmer par des données à moyen terme sur la période 2026-2030.

Il est à noter que les entreprises privées accordent désormais une attention accrue aux institutions. Ces derniers temps, elles ont suivi de près l'évolution de la législation, les réformes des procédures administratives, les politiques foncières, les obligations d'entreprises, le crédit, la fiscalité, les investissements publics et le développement des infrastructures.

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Cela démontre que les entreprises perçoivent les institutions comme un atout, un soutien au développement, et non plus comme un obstacle. Il s'agit d'un changement de mentalité significatif dans les opérations commerciales.

Cependant, pour que cette confiance et cette évolution des mentalités se traduisent par un véritable moteur de croissance, le facteur déterminant demeure la rapidité de la réforme institutionnelle, notamment la réduction des procédures administratives et des coûts de mise en conformité pour les entreprises.

Les efforts déployés pour accélérer la réforme institutionnelle, simplifier les procédures administratives et réduire les coûts de mise en conformité permettent de lever progressivement les obstacles à l'économie. Lorsque l'environnement des investissements et des affaires deviendra plus transparent, stable et prévisible, de nouvelles perspectives de croissance s'ouvriront, jetant ainsi les bases permettant au Vietnam d'atteindre des objectifs de développement ambitieux pour la période 2026-2030.

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Selon lui, les limites et les défis relevés un an après la mise en œuvre de la Résolution N°68 sont les suivants : malgré des évolutions positives, les petites et moyennes entreprises (PME) rencontrent toujours des difficultés d'accès au capital, en particulier au moyen et au long terme.

De plus, de nombreuses petites entreprises n'ont pas encore pleinement saisi l'importance et les opportunités offertes par les politiques liées à la Résolution n°68. Cela démontre le rôle crucial de la communication, de la diffusion des politiques et du soutien aux entreprises.

Un autre problème réside dans l'inégalité d'efficacité de la mise en œuvre des politiques publiques selon les autorités locales. Certaines agissent rapidement et avec détermination, créant ainsi un environnement favorable au développement des entreprises. À l'inverse, d'autres tardent encore à réformer leurs procédures et à soutenir les entreprises.

Par ailleurs, la crainte des risques juridiques persiste chez une partie des entreprises. Nombre d'entre elles craignent qu'une expansion de leur activité n'entraîne des risques d'inspections, d'audits ou de litiges.

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Cette préoccupation est légitime et doit être prise en compte par l'amélioration des institutions, le renforcement de la transparence et la garantie d'une sécurité juridique pour les opérations commerciales.

Dans l'avenir, afin d'améliorer la qualité de l'administration publique, selon l'économiste Nguyên Bich Lâm, le gouvernement doit, pour ce faire, harmoniser les procédures administratives à l'échelle nationale, renforcer la discipline et l'ordre, instaurer une culture administrative axée sur le service, rendre transparentes toutes les procédures, promouvoir l'administration numérique et réduire les contacts directs, éliminer les coûts informels…

Parallèlement, il est nécessaire de lier la responsabilité personnelle des fonctionnaires aux résultats de leur travail et d'imposer des sanctions sévères. L'utilisation d'indicateurs clés de performance (ICP) et le recours à des niveaux de satisfaction des entreprises pour évaluer les fonctionnaires garantiront la transparence de l'évaluation de l'efficacité des politiques et de l'allocation des ressources.

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Dr Phan Duc Hiêu, député et membre de la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale, a également souligné que la Résolution no68 définit une exigence de réforme plus globale et plus ambitieuse, axée sur l'innovation dans l'élaboration et l'organisation de la mise en œuvre des lois ; la suppression des obstacles administratifs et du mécanisme de "demande-subvention", ainsi que la réduction des coûts de mise en conformité pour les entreprises.

Il convient de noter que l'orientation politique met également l'accent sur la priorité accordée à l'application de mesures civiles et économiques dans la gestion des relations économiques. Parallèlement, un mécanisme spécifique devrait être mis en place pour traiter les projets en retard et garantir le respect des obligations de paiement du secteur public.

Il a souligné que le plus grand défi aujourd'hui réside non seulement dans l'élaboration des politiques, mais aussi dans la capacité à les mettre en œuvre efficacement, afin de créer un environnement commercial véritablement favorable et transparent pour le secteur privé.

Globalement, après un an de mise en œuvre, la Résolution 68 a non seulement renforcé la confiance, mais a également contribué à redéfinir les interactions entre le secteur privé et les institutions. Cependant, pour que cette confiance se traduise par une réelle compétitivité et une contribution plus significative à la croissance, des réformes importantes restent nécessaires, notamment en matière de mise en œuvre et de cohérence au sein du système.

Dans un contexte où le gouvernement poursuit ses efforts pour simplifier les procédures administratives, améliorer les institutions et réduire les coûts de conformité, les attentes en faveur d’un environnement des affaires plus ouvert et transparent se renforcent progressivement, jetant ainsi les bases d’une croissance forte et durable dans les mois à venir.

Tu Linh/CVN