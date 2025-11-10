La Croix-Rouge lance une aide d’urgence pour les victimes du typhon Kalmaegi

Le Comité central de la Croix-Rouge du Vietnam a décidé de déployer une opération d’assistance d’urgence au profit des habitants des provinces de Dak Lak, Gia Lai et Quang Ngai, gravement touchés par le typhon Kalmaegi (typhon n°13) et ses fortes pluies résiduelles.

>> Inondations : la Croix-Rouge déploie l'aide d'urgence dans six provinces du Centre

>> Le vice-PM Mai Van Chinh se rend auprès des sinistrés des inondations à Dak Lak

>> Un ancien navire refait surface sur la côte du Centre après le typhon Kalmaegi

Photo : Hông Hiêu/VNA/CVN

Afin de soutenir rapidement les populations sinistrées, la Croix-Rouge a alloué plus de 3,3 milliards de dôngs en espèces et en biens de secours. Les aides comprennent : 1,155 milliard de dôngs et 48.000 sachets de poudre de purification d’eau P&G pour Dak Lak ; 1,71 milliard de dôngs pour Gia Lai ; et 445 millions de dôngs pour Quang Ngai.

Les fonds proviennent du compte de secours d’urgence H2025, ouvert par la Croix-Rouge au sein de la Banque commerciale extérieure du Vietnam (Vietcombank), ainsi que du projet "Eau potable pour la communauté", financé par la société Procter & Gamble (P&G) par l’intermédiaire de l’organisation Americares.

Selon les estimations initiales, les pertes économiques dues au typhon et à ses conséquences s’élèvent à 7.846,35 milliards de dôngs, soit une hausse de 40,5 milliards par rapport à la veille. Les dommages sont répartis comme suit : Quang Ngai : 306,65 milliards de dôngs, Gia Lai : 5.209 milliards de dôngs, Dak Lak : 2.299 milliards de dôngs et Lâm Dông : 31,7 milliards de dôngs.

VNA/CVN