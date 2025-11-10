L’Université de médecine de Hanoï célèbre 20 ans d’excellence en formation médicale francophone

Le 12 novembre, l’Université de médecine de Hanoï célèbrera le 20 e anniversaire de son Programme de formation médicale intensive en français, un symbole fort de la coopération franco-vietnamienne dans le domaine de la formation médicale et de la promotion de la francophonie universitaire.

Photo : DHY/CVN

Créé le 2 août 2005 sous le nom de Filière universitaire francophone de médecine grâce au soutien de l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF), ce programme a connu plusieurs évolutions majeures. En 2008, il devient le Programme de formation des médecins francophones d’excellence, avant d’adopter, le 3 août 2018, son appellation actuelle. Depuis août 2019, il est directement coordonné par le Département de gestion de formation universitaire qui lui offre un cadre plus stable et professionnel.

Photo : DHY/CVN

Cette cérémonie anniversaire sera l’occasion de revenir sur ce parcours remarquable de collaboration entre l’Université de médecine de Hanoï, l’AUF, l’ambassade de France au Vietnam et l’Hôpital franco-vietnamien. Enseignants, étudiants, anciens diplômés et représentants institutionnels se réuniront au grand amphithéâtre - Université de médecine de Hanoï, situé au 1, rue Tôn Thât Tùng, quartier Kim Liên, Hanoï.

Cette célébration souligne l’importance et la réussite d’un programme unique qui forme des médecins bilingues, prêts à relever les défis de la santé publique dans un contexte international.

Thuy Hà/CVN