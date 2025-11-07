Inondations : la Croix-Rouge déploie l'aide d'urgence dans six provinces du Centre

Le Comité central de la Croix-Rouge vietnamienne a récemment lancé une opération de secours d’urgence pour venir en aide aux populations touchées par les inondations qui ont dévasté six provinces du Centre.

Dà Nang, Huê, Hà Tinh, Quang Tri, Quang Ngai et Lâm Dông figurent parmi les localités les plus gravement affectées par les pluies torrentielles et prolongées, nécessitant une assistance immédiate.

Photo : VNA/CVN

Face à l’ampleur de la catastrophe, la Croix-Rouge vietnamienne a mobilisé plus de 4,8 milliards de dôngs (soit 1,82 million de dollars). Cette aide, distribuée sous forme d’espèces et de kits de purification d’eau P&G, vise les ménages les plus vulnérables dans les provinces de Hà Tinh, Quang Tri, Huê, Dà Nang, Lâm Dông et Quang Ngai.

Les fonds proviennent des campagnes de collecte menées via le compte H2025 de Vietcombank, auxquels s’ajoutent les kits de purification d’eau fournis par l’organisation Americares dans le cadre du projet "Eau potable propre pour la communauté".

Organisations et particuliers sont appelés à soutenir les sinistrés en effectuant des dons sur le compte H2025 de Vietcombank ou directement via l’application VCB Digibank.

Le typhon Kalmaegi, 13ᵉ à entrer en Mer Orientale cette année, a provoqué de lourds dégâts dans plusieurs provinces et villes dont Huê, Dà Nang, Quang Ngai, Gia Lai et Khanh Hoa : pertes humaines, effondrement de dizaines de maisons, toitures arrachées sur des dizaines de milliers d’habitations, évacuations massives et coupures d’électricité à grande échelle.

VNA/CVN