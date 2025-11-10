Greffe multi-organes réussie à l’Hôpital militaire central 108

Le 9 novembre, l’Hôpital militaire central 108 a annoncé avoir réalisé avec succès une greffe multi-organes prélevée sur un donneur en état de mort cérébrale, sauvant six patients en état critique et deux autres en attente de transplantation. Il s’agit de la quatrième opération du genre effectuée par l’hôpital en 2025.

Photo : BV108/CVN

Le donneur était un militaire de 55 ans souffrant d’hypertension et d’accidents vasculaires cérébraux (AVC) antérieurs. Malgré des soins intensifs après un nouvel AVC massif, il est décédé, et sa famille a accepté de faire don de ses organes pour sauver d’autres vies.

Sous la direction du Professeur-Docteur Lê Huu Song, directeur de l’Hôpital, une consultation interdisciplinaire urgente a permis d’organiser simultanément plusieurs interventions : greffe du cœur, division du foie pour deux transplantations (une au sein de l’hôpital 108 et une au Vinmec), greffe de deux reins, transfert des poumons à l’Hôpital national des poumons et prélèvement de deux cornées pour des greffes ultérieures.

La technique de transplantation hépatique partielle in situ (In-Situ Split Liver Transplantation), l’une des plus complexes en transplantation hépatique, permet de diviser le foie du donneur en deux greffons fonctionnels tout en préservant la vascularisation. L’Hôpital militaire central 108 est le premier au Vietnam à avoir maîtrisé cette méthode depuis avril 2024, avec sept interventions réussies.

Lors de la même opération, la greffe cardiaque d’un patient en insuffisance terminale a été accomplie avec précision, le temps d’ischémie réduit à 80 minutes. Les reins greffés fonctionnent bien, et tous les patients sont en bonne récupération.

