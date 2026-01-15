Plus d'un million d'entreprises en activité dans tout le pays

Le Vietnam a franchi un cap symbolique : le nombre d'entreprises en activité à l'échelle nationale a dépassé le million, selon l'Office national des statistiques (ONS), soulignant ainsi le poids croissant du secteur privé dans l'économie.

Ce jalon important reflète non seulement une augmentation du nombre d'entreprises, mais aussi une reprise progressive de l'activité économique et commerciale, témoignant d'une confiance accrue des entreprises après une période difficile.

L'ONS a publié un rapport d'analyse sur le développement des entreprises l'année dernière, mettant en lumière l'impact des récentes réformes. La promulgation de la Résolution n°68 relative au développement du secteur privé, qui a introduit une série de mesures novatrices, a ouvert de nouvelles perspectives de développement aux entreprises, a indiqué l'ONS.

De ce fait, le secteur privé et l'ensemble du monde des affaires ont enregistré une croissance sans précédent, illustrée par une forte augmentation du nombre de nouvelles entreprises immatriculées et de celles qui ont repris leurs activités.

Concrètement, près de 297.500 entreprises ont fait leur entrée sur le marché l'an dernier, soit une hausse de 27,4% par rapport à l'année précédente et 1,3 fois le nombre d'entreprises qui l'ont quitté.

Parmi elles, près de 195.100 étaient des créations récentes, pour un capital social total de 1,9 quadrillion de dôngs, ce qui représente une augmentation de 24,1% en nombre et en capital social.

Parallèlement, plus de 102.300 entreprises ont repris leurs activités, soit une hausse de 34,3% par rapport à 2024. Cette augmentation record témoigne d'un dynamisme certain et d'une confiance des entreprises de plus en plus renforcée.

Le total des capitaux supplémentaires injectés dans l'économie l'an dernier a atteint près de 6,4 quadrillions de dôngs, en hausse de 77,8% par rapport à 2024. Dans ce montant, les apports de capitaux supplémentaires des entreprises existantes ont dépassé 4,4 quadrillions de dôngss, soit une progression de 118,3%.

L'augmentation du volume de capitaux investis suggère que les entreprises identifient de nouvelles opportunités et reconnaissent le potentiel du marché.

Cependant, le tableau d'ensemble présente encore des zones d'ombre. Le nombre d'entreprises ayant temporairement suspendu leurs activités a atteint 114.400, soit une hausse de 14,3% par rapport à l'année précédente.

Parallèlement, 76.900 entreprises ont cessé leurs activités dans l'attente d'une procédure de dissolution, soit une augmentation de 0,9%, tandis que 35.900 entreprises ont finalisé leur dissolution, soit une hausse de 66,1%. En moyenne, environ 18.900 entreprises ont quitté le marché chaque mois.

