La consommation intérieure doit soutenir l’objectif de croissance à deux chiffres

Alors que la consommation intérieure est un moteur de croissance essentiel pour le Vietnam dans un contexte d’incertitude économique mondiale, les experts estiment que le gouvernement doit prendre des mesures pour la promouvoir, car une augmentation de la demande est nécessaire pour aider le pays à atteindre son objectif de croissance annuelle du PIB de 10% pour 2026.

>> Festival du shopping de Hanoï 2025 : dynamiser la consommation intérieure

Photo : VNE/CVN

La consommation intérieure est l’une des trois composantes cruciales de la croissance économique du Vietnam, avec l’investissement et les exportations. Cependant, les experts s’inquiètent de la faiblesse du moral et de la confiance des consommateurs dans le contexte actuel.

Trân Ngoc Bau, Pdg du fournisseur de données financières WiGroup, a déclaré que le pouvoir d’achat intérieur du pays est freiné, la consommation se redressant lentement. Les ventes au détail de biens et services ont augmenté de 9,1% au cours des onze premiers mois de 2025. Après correction de l’inflation, la croissance s’est établie à environ 5,8%. Ce chiffre est supérieur à celui de 2024, mais bien inférieur à celui de la période pré-Covid-19, avec une forte concentration des variations dans le secteur immobilier.

Le responsable a attribué la faiblesse du pouvoir d’achat de l’année dernière à l’impact sur le revenu réel des ménages, en partie dû à la politique fiscale. Les recettes fiscales totales du Vietnam en 2025 sont estimées à 2,2 billiards de dôngs (83,5 milliards de dollars). Le pouvoir d’achat ne devrait pas se redresser immédiatement en 2026, et il est donc peu probable que la consommation intérieure connaisse un essor important.

Le Dr. Nguyên Bich Lâm, ancien directeur général de l’Office général des statistiques (aujourd’hui l’Office national des statistiques), a également souligné que le ralentissement du pouvoir d’achat constitue une contrainte majeure.

Selon cet économiste, le pouvoir d’achat du marché intérieur demeure faible sous l’effet conjugué des catastrophes naturelles survenues dans le Centre ntrale et des difficultés financières rencontrées par les ménages. Par ailleurs, les catastrophes naturelles ont perturbé les chaînes d’approvisionnement et renchéri le coût des biens, freinant ainsi la croissance du pouvoir d’achat.

"Le ralentissement de la consommation intérieure s’explique par le fait que les revenus des ménages ne se sont pas encore pleinement rétablis, ce qui les incite à privilégier les dépenses en biens essentiels et à limiter la croissance de la consommation dans les secteurs des services, du tourisme et des produits de luxe. Lorsque les consommateurs adoptent une attitude défensive et privilégient la constitution de stocks plutôt que la consommation, cela crée involontairement un cercle vicieux : la faiblesse du pouvoir d’achat entraîne une stagnation de la production, ce qui freine l’expansion des entreprises et, par ricochet, affecte l’emploi et les revenus", a-t-il indiqué.

Selon le Dr. Nguyên Bich Lâm, le marché intérieur doit être soutenu par des solutions qui augmentent le revenu réel, renforcent la protection sociale, réduisent le coût de la vie et améliorent la confiance des consommateurs, plutôt que de s’appuyer uniquement sur des programmes promotionnels ou des allégements fiscaux temporaires.

"Si ce facteur n’est pas corrigé rapidement, il pourrait limiter l’efficacité des politiques de soutien aux exportations et à l’investissement public, et affecter la croissance économique dans les années à venir", a-t-il averti.

Campagnes de stimulation de la demande

Pour enrayer la baisse du pouvoir d’achat, il est urgent de stimuler la demande des consommateurs. Une série de solutions à court et à long terme sont mises en œuvre aux niveaux gouvernemental et local.

Parmi les initiatives récentes les plus marquantes, Vietnam Grand Sale 2025, la plus grande campagne promotionnelle soutenu par le gouvernement, a démarré le 1er décembre 2025 et se déroulera jusqu’au 18 janvier 2026.

Dans le cadre de ce programme, les entreprises sont libres de participer et de décider elles-mêmes des remises allant jusqu’à 100%, sans procédure d’approbation. Cela leur permet d’écouler leurs stocks, de faire tourner leur trésorerie et de stimuler l’esprit d’achat des consommateurs pendant les fêtes du Nouvel An lunaire.

Vu Ba Phu, directeur de l’Agence vietnamienne de promotion du commerce (Vietrade) du ministère de l’Industrie et du Commerce (MoIT), a déclaré : "Grâce au programme Vietnam Grand Sale 2025, nous espérons aider les entreprises à stimuler leurs ventes, à écouler leurs stocks et à accroître leur capacité de production, ainsi qu’à créer les conditions permettant aux consommateurs d’accéder à des produits de qualité à des prix raisonnables, contribuant ainsi au bien-être social et à l’amélioration des conditions de vie de la population".

Afin d’accroître l’efficacité des actions de promotion commerciale, de stimuler la consommation intérieure, de développer les marchés d’exportation et de valoriser la marque nationale vietnamienne, le Premier ministre Pham Minh Chinh a chargé le MoIT d’organiser des foires commerciales nationales annuelles lors de la première Foire d’automne, l’année dernière. Ces foires devront progressivement atteindre les standards internationaux.

Suite à la proposition du MoIT d’organiser des foires commerciales nationales en 2026, le chef du gouvernement a signé le 26 décembre 2025 une décision portant création du Comité de pilotage des foires nationales, chargé d’étudier et de proposer des plans, solutions et approches concrets, pratiques et efficaces pour l’organisation des foires nationales.

En 2026, le MoIT organisera jusqu’à quatre foires commerciales nationales. La première, la Foire de printemps 2026, se tiendra du 4 au 8 février et occupera une superficie de 100.000 m² avec plus de 3.000 stands.

Cette initiative témoigne de la volonté du gouvernement de créer des espaces commerciaux modernes et professionnels où les entreprises bénéficient d’un soutien maximal en matière de coûts de location, ce qui contribue à réduire directement les prix des produits pour les consommateurs.

VNA/CVN