Foire du Printemps 2026 : un levier pour les échanges et les chaînes de valeur

La Foire du Printemps 2026 ne se limite pas à ouvrir la série d’activités commerciales et de consommation à l’occasion du Têt traditionnel du Cheval 2026. Elle est également positionnée comme un espace stratégique de mise en relation, où les actions de promotion commerciale nationales et internationales sont déployées de manière coordonnée, ciblée et approfondie.

À travers cet événement, les efforts de connexion aux marchés du réseau des bureaux commerciaux du Vietnam à l’étranger sont étroitement liés aux aspirations d’expansion internationale et de montée en gamme de la communauté des entreprises nationales, dans un contexte d’intégration économique internationale de plus en plus profonde.

Prévue du 2 au 8 février 2026 au Centre national des expositions du Vietnam (VEC), dans la commune de Dong Anh à Hanoï, la Foire du Printemps 2026 est organisée à grande échelle, avec une structuration rationnelle des espaces et la participation des ministères, secteurs, collectivités locales ainsi que d’un large éventail d’entreprises.

Au-delà de sa fonction de plateforme d’échanges et de consommation en début d’année, la foire contribue à refléter les capacités de production, d’innovation et le dynamisme de la demande intérieure de l’économie vietnamienne dans une nouvelle phase de développement.

L’un des temps forts de la foire est l’Exposition internationale de la chaîne de valeur des industries du textile-habillement, de la chaussure, du bois et de l’artisanat (VIVC 2026), placée sous le thème « Des matières premières aux marchés - Une chaîne de valeur complète » (From Materials to Markets - One Completed Value Chain).

Cette exposition vise à connecter de manière cohérente l’ensemble des maillons, depuis les matières premières, la conception et la production jusqu’à la distribution, favorisant ainsi une participation plus complète et plus efficace des entreprises vietnamiennes aux chaînes de valeur mondiales. La combinaison d’activités de mise en relation B2B et B2C à l’échelle nationale illustre une approche de promotion commerciale axée sur la chaîne de valeur, au lieu d’actions fragmentées par segment.

La réussite de la préparation de la Foire du Printemps 2026 repose en grande partie sur la participation proactive, précoce et approfondie du réseau des bureaux commerciaux du Vietnam à l’étranger. Dès la mi-janvier 2026, ces bureaux ont simultanément déployé des actions d’information, de communication et de mise en relation, invitant partenaires et entreprises étrangères à participer à la foire, considérée comme une opportunité privilégiée pour accéder directement au marché vietnamien, à ses capacités de production et à son environnement d’investissement.

Sur le marché japonais, Quyên Thi Thuy Hà, cheffe de la représentation commerciale du Vietnam à Osaka, a indiqué que dès l’annonce officielle de l’événement, un plan spécifique a été élaboré afin d’inviter et d’organiser des délégations d’entreprises japonaises au Vietnam pour exposer et rechercher des opportunités de coopération. L’expérience des années précédentes montre que la promotion à travers foires et expositions demeure un canal efficace, contribuant au développement stable et substantiel du commerce bilatéral entre le Vietnam et le Japon.

Selon Quyên Thi Thuy Hà, les produits vietnamiens ne représentent actuellement qu’environ 3 à 5 % du commerce extérieur total du Japon, ce qui laisse entrevoir un potentiel de marché considérable. Des secteurs tels que l’industrie de transformation et de fabrication, l’électronique, l’automobile, les biens de consommation et l’agroalimentaire offrent encore de larges perspectives pour renforcer la présence des entreprises vietnamiennes.

Pour les industries du textile-habillement et de la chaussure, l’exploitation des accords de libre-échange tels que le CPTPP et le RCEP confère aux produits vietnamiens des avantages notables en matière de règles d’origine, renforçant ainsi leur compétitivité sur le marché japonais.

Par ailleurs, les cadres de coopération et les accords commerciaux auxquels le Vietnam et le Japon participent conjointement exercent un impact positif sur les chaînes d’approvisionnement des secteurs de l’électronique, de l’automobile et du textile au Vietnam. Les partenaires du RCEP fournissent actuellement environ 66 % de la valeur totale des importations vietnamiennes de composants et de pièces électroniques, contribuant à la réduction des coûts des intrants et à l’amélioration de la compétitivité des produits exportés. Dans ce contexte, le Bureau commercial du Vietnam à Osaka intensifie ses efforts pour inviter les entreprises japonaises opérant dans des secteurs prioritaires à participer à la Foire du Printemps 2026, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives de coopération commerciale et d’investissement.

Aux États-Unis, Dô Ngoc Hung, conseiller commercial et chef de la représentation commerciale du Vietnam aux États-Unis, a indiqué que les quatre bureaux commerciaux vietnamiens dans ce pays coordonnent étroitement leurs actions pour promouvoir et inviter les entreprises américaines à participer à la foire. Cette démarche vise à renforcer l’accès au marché et à présenter de manière plus approfondie l’environnement d’investissement, les capacités de production et le potentiel de coopération du Vietnam à la communauté d’affaires américaine.

Selon Dô Ngoc Hung, la sélection des entreprises américaines participantes est effectuée de manière ciblée, en privilégiant la qualité plutôt que la quantité, et en se concentrant sur des secteurs présentant une forte complémentarité, tels que le textile-habillement, la chaussure, le bois et l’artisanat. L’objectif est de favoriser l’établissement de partenariats commerciaux concrets, durables et efficaces au-delà de l’événement lui-même.

Parallèlement aux efforts de promotion à l’international, la communauté des entreprises vietnamiennes nourrit également de fortes attentes à l’égard de la Foire du Printemps 2026, perçue comme une plateforme majeure pour présenter les capacités de production, promouvoir les produits, rechercher des partenaires et élargir les marchés d’exportation. Dans un contexte où la montée en gamme, la création de valeur ajoutée et la construction de la marque nationale deviennent des impératifs, la foire constitue une opportunité pour les entreprises vietnamiennes d’affirmer leur rôle et leur position au sein des chaînes de valeur régionales et mondiales.

Grâce à une préparation coordonnée du ministère de l’Industrie et du Commerce, du réseau des bureaux commerciaux du Vietnam à l’étranger et de la communauté des entreprises, la Foire du Printemps 2026 est appelée à dépasser le cadre d’un simple événement commercial. Elle devrait contribuer de manière concrète à la promotion de la production, du commerce et d’une croissance durable, tout en renforçant les connexions économiques entre le Vietnam et ses partenaires internationaux dès les premiers jours de la nouvelle année.

