Les Vietnamiens en voient de toutes les couleurs aux Championnats d’Asie d’aviron 2025

Les Championnats d’Asie d’aviron 2025 se sont terminés le 19 octobre à Hai Phong. L’équipe nationale d’aviron du Vietnam a remporté six médailles d’or, une d’argent et deux de bronze, confirmant ainsi son statut croissant dans l’aviron régional.

Photo : VNA/CVN

L’équipe de Hai Phong, qui comptait deux entraîneurs et cinq athlètes au sein de l’équipe nationale, a joué un rôle important dans le succès du pays, remportant une médaille d’or et une de bronze.

Les championnats ont réuni 678 athlètes et officiels de 18 pays et territoires asiatiques, dont le Japon, la République de Corée, Hong Kong (Chine), Taïwan (Chine), les Philippines, la République populaire démocratique de Corée, l’Iran, l’Irak, le Koweït, la Thaïlande, l’Arabie saoudite, l’Ouzbékistan, le Kazakhstan, la Malaisie, l’Indonésie, Singapour et le Vietnam, pays hôte.

Organisés conjointement par l’Autorité des sports du Vietnam, la Fédération vietnamienne de canoë-kayak et d’aviron et le Service de la culture et des sports de Hai Phong, les championnats se sont déroulés sous l’égide de la Fédération asiatique d’aviron (ARF) et avec l’approbation du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et du Comité populaire de Hai Phong.

L’événement a été salué pour son haut niveau de professionnalisme, ses courses compétitives et ses conditions aquatiques idéales, conformes aux exigences internationales. De nombreuses équipes participantes ont exprimé leur appréciation pour l’organisation professionnelle et l’accueil chaleureux de Hai Phong.

Au-delà des compétitions, les participants ont également participé à des activités culturelles et touristiques qui ont contribué à promouvoir l’image de Hai Phong comme une ville dynamique, conviviale et culturellement riche.

L’organisation réussie des Championnats d’Asie d’aviron 2025 a non seulement démontré la capacité d’organisation du Vietnam, mais a également marqué une nouvelle étape pour l’aviron vietnamien, inspirant les athlètes à réaliser de meilleures performances lors des 33es Jeux d’Asie du Sud-Est et des 20es Jeux asiatiques.

