La présidente du Sénat australien visite le complexe d’écotourisme de Tràng An

Dans le cadre de sa visite officielle au Vietnam, la présidente du Sénat australien, Sue Lines, et sa suite ont visité ce dimanche 25 août le complexe d’écotourisme de Tràng An dans le complexe passager de Tràng An (reconnu comme patrimoine mondial culturel et naturel par l'UNESCO) dans la province de Ninh Binh (Nord).

Photo : VNA/CVN

Nguyên Thi Thanh, membre du Comité central du Parti et vice-présidente de l'Assemblée nationale, qui a rejoint la délégation, a exprimé son appréciation pour les sentiments accordés par personnellement Sue Lines et la délégation australienne au Vietnam et leur choix de Ninh Binh comme une destination lors de leur voyage d’affaire au pays. Elle a espéré que la visite à Tràng An laisserait de nombreuses impressions profondes.

Sue Linesa remercié le peuple vietnamien, en particulier les habitants de Ninh Binh, pour son accueil chaleureux et attentionné. La visite à Tràng An est un moment impressionnant de sa visite au Vietnam, a-t-elle estimé. Elle a hautement apprécié le fait que les agences australiennes s’étaient très bien coordonnées avec Ninh Binh pour améliorer son indice d'efficacité de la gouvernance et de l'administration publique au niveau provincial.

Le paysage naturel de Tràng An est très magnifique, avec un système montagneux majestueux et une population amicale et hospitalière, a-t-elle dit, tout en précisant que Ninh Binh avait une très bonne façon de faire du tourisme et attirait beaucoup de touristes, en particulier des touristes australiens. Elle a souhaité que davantage d'Australiens connaissent Ninh Binh et se rendent dans la province vietnamienne dans un avenir proche.

VNA/CVN