La présidente du Sénat australienne visite le centre de formation professionnelle humanitaire Koto

Dans le cadre de sa visite officielle au Vietnam, la présidente du Sénat australien, Sue Lines et sa suite ont visité le 26 août le Centre de formation professionnelle humanitaire Koto dans le district de Tiên Du, province de Bac Ninh (Nord). L'invitée australienne a participé à des discussions et à plusieurs activités du centre.

Photo : An Dang/VNA/CVN

Fondé en 2001 par Jimmy Pham, un Australien d'origine vietnamienne, le centre KOTO est une entreprise sociale à but non lucratif unique au Vietnam et dans le monde. Ces derniers temps, le gouvernement australien a manifesté un intérêt considérable et a apporté son soutien aux activités humanitaires et sociales du centre.

Le centre propose une formation professionnelle à près de 120 étudiants. Il s'agit de jeunes défavorisés, issus de minorités ethniques et des personnes à risque ou marginalisées. Le centre couvre 100% de leurs frais de subsistance et de formation. Depuis sa création, plus de 1.700 étudiants ont été diplômés, dont beaucoup sont devenus chefs cuisiniers, sous-chefs, directeurs généraux d'hôtels et de complexes touristiques, voire propriétaires d'entreprises.

La responsable australienne a hautement apprécié les activités de formation du centre, exprimant son espoir que l'établissement continuera à améliorer ses efforts humanitaires et de formation pour soutenir davantage de jeunes défavorisés, diffusant ainsi des valeurs positives et contribuant aux familles et à la société.

Le même jour, elle est allée déposer une gerbe de fleurs pour rendre hommage au Président Hô Chi Minh en son mausolée à Hanoï.

VNA/CVN