Un site web argentin salue les efforts d'innovation du Vietnam

L’année 2025 revêt une importance capitale pour le Parti communiste du Vietnam, qui se prépare au XIV e Congrès national prévu début 2026. Cette année charnière marque également une étape décisive pour le pays dans sa trajectoire vers le développement et la prospérité.

>> Le Vietnam salué comme modèle de développement économique dans un monde incertain

>> Le SG du Parti demande à exploiter l'innovation et la transformation numérique

C’est ainsi que débute un article publié sur le site argentin Resumen Latinoamericano, qui met en avant les efforts du Vietnam pour placer l’innovation au cœur de sa stratégie nationale de développement. L’objectif est d’atteindre une croissance économique de plus de 8% cette année, malgré un contexte international instable.

Photo : VNA/CVN

Resumen Latinoamericano salue la réflexion stratégique et la vision à long terme des dirigeants du Parti et de l’État vietnamien, notamment à travers la résolution N°52 de 2019, qui définit plusieurs politiques et stratégies pour une participation proactive à la 4e révolution industrielle. Selon l’article, cette orientation constitue une clé essentielle pour propulser le Vietnam vers une nouvelle ère pleine d’opportunités.

L'article souligne également la progression du Vietnam dans l'indice mondial de l'innovation (GII), où il s’est classé 44e sur 133 pays en 2024, gagnant ainsi deux places par rapport à 2023. L’innovation permettra au Vietnam de passer d’une économie à forte intensité de main-d’œuvre à une économie fondée sur la connaissance, la technologie et à forte valeur ajoutée.

Cette transition contribuera à améliorer la productivité du travail, la qualité des produits et à renforcer l’intégration du pays dans la chaîne de valeur mondiale, tout en attirant des investissements de haute qualité.

L’article conclut que le Vietnam a pleinement le potentiel de réaliser son aspiration à devenir un pays prospère et moderne à l’avenir.

VNA/CVN