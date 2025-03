Tô Lâm en visite d'État en Indonésie pour dynamiser la coopération bilatérale

Photo : VNA/CVN

À l'invitation du président de la République d'Indonésie, président du Parti du mouvement de la Grande Indonésie (Gerindra), Prabowo Subianto, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, et son épouse effectueront une visite d'État en République d'Indonésie.

À cette occasion, l'ambassadeur d'Indonésie au Vietnam, Denny Abdi, a accordé une interview à l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA).

La visite du secrétaire général Tô Lâm, la première d’un dirigeant du PCV en Indonésie depuis 2017, est une étape importante dans le développement des liens bilatéraux, a déclaré le diplomate indonésien.

Denny Abdi s’est réjoui du renforcement des relations bilatérales, marqué par des visites de haut niveau entre les deux parties, notamment celles de l’ancien président indonésien Joko Widodo et du président élu Prabowo Subianto au Vietnam l’année dernière.

D'après le diplomate indonésien, les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 16,7 milliards de dollars l'année dernière, soit le double de ceux de 2020, et devraient atteindre 18 milliards de dollars d'ici 2028. Ces chiffres témoignent clairement du très bon développement des relations bilatérales.

Outre les échanges commerciaux, la coopération bilatérale s'est fortement développée dans de nombreux autres domaines, notamment dans l'éducation et la formation, les échanges entre les peuples et l’industrie halal.

Par ailleurs, les deux parties ont achevé les négociations et promeuvent actuellement la ratification rapide de l’Accord sur la délimitation de la zone économique exclusive (ZEE), contribuant ainsi à apporter des avantages concrets aux populations des deux pays, a-t-il ajouté.

Porter les relations bilatérales à un niveau supérieur

Selon l’ambassadeur, outre les rituels d’une visite d’État, les deux parties devraient tenir une réunion axée sur la coopération dans le commerce et l'investissement, avec la participation du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, et des communautés d’affaires des deux pays, en particulier des entreprises indonésiennes présentes au Vietnam depuis au moins 30 ans.

Photo : CTV/CVN

Lors de la prochaine visite en Indonésie du secrétaire général du PCV, Tô Lâm, de nouvelles opportunités de coopération commerciale devraient s’ouvrir aux entreprises des deux pays. Grâce à des relations étroites dans tous les domaines, l'Indonésie et le Vietnam peuvent également exercer une influence positive sur l'Asie du Sud-Est, en collaboration avec les autres États membres de l'ASEAN. Cela est particulièrement important dans l'actuel contexte régional et mondial complexe, marqué par des conflits et des tensions dans différentes régions du monde.

Dans le cadre de cette visite, les deux pays espèrent aussi porter leurs relations à un niveau supérieur, a déclaré Denny Abdi, soulignant leur volonté de renforcer davantage leurs liens afin de contribuer à la réalisation de leur vision commune de devenir des pays à revenu élevé d’ici 2045.

Rappelant leurs relations étroites et de longue date, l’ambassadeur a souligné qu’il était significatif que le Vietnam et l’Indonésie poursuivent ensemble cet objectif à l’approche du centenaire de leur indépendance respective.

VNA/CVN