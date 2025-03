Le Vietnam salué comme modèle de développement économique dans un monde incertain

L’East Asia Forum a salué le Vietnam comme un modèle de développement économique, félicitant les nouveaux dirigeants pour avoir favorisé l’innovation de haute technologie, les méga-infrastructures et les réformes institutionnelles.

>> Un expert indien apprécie le développement économique post-pandémique du Vietnam

>> Le Vietnam est une réussite en termes de développement économique

>> Expert israélien : le Vietnam est plus ouvert aux opportunités commerciales

>> Infobae félicite le Vietnam pour la construction prochaine d'un centre financier international

Photo : VNA/CVN

L’East Asia Forum a estimé le Vietnam comme un modèle de développement économique, félicitant les nouveaux dirigeants pour avoir favorisé l’innovation de haute technologie, les méga-infrastructures et les réformes institutionnelles. En courtisant les géants mondiaux de la technologie, en luttant contre la corruption et en poursuivant une diplomatie pleine de tact, le Vietnam est en bonne voie pour atteindre son objectif de devenir une nation développée à revenu élevé d’ici 2045.

Le Financial Times du Royaume-Uni a souligné les réseaux commerciaux mondiaux croissants du Vietnam, qui englobent désormais la Chine, les États-Unis, l’Asie du Nord, l’Union européenne et l’ASEAN. Le Vietnam a surpassé les pays de la région en termes d’attraction des investissements directs étrangers (IDE), attirant des flux de capitaux en provenance de la République de Corée, de Singapour, du Japon, de Taïwan (Chine), de Chine et des États-Unis.

Parallèlement, le site français economic-research.bnpparibas.com a identifié plusieurs facteurs qui stimulent la croissance économique du Vietnam, notamment l’explosion de la demande mondiale d’électronique, une forte hausse de l’industrie manufacturière alimentée par les IDE, un rebond du marché immobilier après la crise de 2022-2023 et une hausse potentielle de la consommation privée et des dépenses publiques.

Photo : VNA/CVN

Selon le magazine britannique The Globalist, le PIB par habitant du Vietnam a dépassé celui des Philippines et s’est rapproché de celui de l’Indonésie l’année dernière. Le pays a atteint un taux de croissance annuel composé impressionnant de 5% en termes réels au cours des deux dernières décennies, dépassant de 1,7 fois la moyenne mondiale.

D’ici 2035, 36 millions de Vietnamiens supplémentaires rejoindront la classe des consommateurs, les villes étant à l’origine de 90% de la croissance des dépenses. Les ports en eau profonde et les liaisons routières régionales ne font qu’adoucir l’affaire, tandis que la population à très haut revenu devrait augmenter de 30% d’ici 2028, juste derrière celle de la Malaisie et de l’Indonésie.

Le site américain investing.com, citant un rapport du fonds d’investissement Vietnam Holding, a noté que malgré la volatilité du marché des valeurs mobilières vietnamien en janvier, les secteurs bancaire et de la vente au détail sont restés stables grâce aux mesures de relance du gouvernement.

Il a mis en évidence les bases solides de la croissance du Vietnam, le tourisme connaissant un début positif au début de 2025. Les arrivées de touristes étrangers ont atteint un record de 2,5 millions en janvier, dépassant le niveau d’avant le COVID-19 et marquant une hausse de 36,9% d’une année sur l’autre. Ce boom du tourisme, associé à une consommation intérieure en hausse et à une classe moyenne en pleine croissance, devrait amortir les exportations face aux turbulences du commerce mondial.

VNA/CVN