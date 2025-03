L’économie circulaire, une priorité pour le Vietnam, selon un journal argentin

>> Développer l’économie circulaire pour atteindre les objectifs durables

>> Le PM appelle à la mise en œuvre active de la promotion de l’économie circulaire

Photo : VNA/CVN

L'article souligne que l'économie circulaire est l'une des orientations de développement et des principales priorités du Vietnam pour la période 2021-2030, avec une vision jusqu'en 2045. L'objectif est d'atteindre des résultats en matière de gestion des déchets, d'utilisation efficace des ressources naturelles, de protection de l'environnement, de prévention des catastrophes naturelles et de réponse au changement climatique.

Selon l’article, le Vietnam se concentre sur la mise en œuvre d'un plan d'économie circulaire, avec l'ambition de stimuler l'innovation, d'accroître la productivité du travail et de favoriser le développement de nouvelles chaînes de valeur. L'économie circulaire a été intégrée dans de nombreuses stratégies, programmes, projets et plans de développement, déployés à tous les niveaux au Vietnam.

Resumen Latinoamericano informe également sur le projet de Plan d'action national pour la mise en œuvre de l'économie circulaire, élaboré par le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement, et soumis à l'approbation du Premier ministre Pham Minh Chinh. L'article analyse en détail un certain nombre de secteurs à fort potentiel, tels que les transports, l'agriculture, la construction, la gestion des déchets, l'industrie et les produits chimiques.

Le journal cite Ramla Khalidi, représentante du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) au Vietnam, qui exhorte le Vietnam à concentrer ses efforts sur des secteurs clés tels que l'agriculture, l'électronique, les plastiques, les textiles et les matériaux de construction. Elle a souligné que le PNUD est en mesure d'aider le Vietnam à se conformer aux normes internationales et à saisir de nouvelles opportunités pour une croissance durable.

VNA/CVN