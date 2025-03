Un petit paradis au Nord-Ouest du Vietnam

La semaine dernière, la Une du numéro 10 nous encourageait à changer d’air pour découvrir des paysages luxuriants et montagneux, une hospitalité rare et un village promettant des expériences à marquer d’une pierre blanche.

Nous étions au Nord-Ouest du Vietnam, à environ 180 km de Hanoï, dans le district frontalier de Vân Hô, situé à l’est de la province montagneuse de Son La (Nord) et faisant partie de la zone touristique nationale de Môc Châu.

En couverture de ce numéro, on applaudissait de jeunes touristes oubliant pour un temps leurs évaluations pour prendre du plaisir à faire du kayak sur un des cours d’eau traversant le village de Buot, en plein cœur du district de Vân Hô. Ce village est emblématique de cette région au fort potentiel touristique.

Il attire de plus en plus de visiteurs désireux de sortir des sentiers battus pour découvrir une offre touristique dense et diversifiée. Les paysages étant magnifiques, jeunes et moins jeunes peuvent y redécouvrir la nature et ses trésors tels que plantations de théiers, pruniers, pêchers, choux blancs, pinèdes, sources thermales, cascades ou grottes.

Mieux encore, les visiteurs peuvent rencontrer des habitants issus de différents groupes ethniques, connus pour leur artisanat traditionnel ou leurs fêtes originales. Dans le village de Buot, ce sont les traditions des Thai qui sont mises en avant. Les professionnels du tourisme estiment qu’on reconnaît facilement un village de cette ethnie grâce aux costumes traditionnels portés et à l’architecture typique des maisons. Au fil du temps, les voyagistes œuvrent donc pour l’essor touristique de Vân Hô. Ils conçoivent de nouveaux circuits reliant de nombreux sites et offrant des activités innovantes.

Un exemple ? Dans notre village de Buot, les femmes Thai convient les visiteurs à une expérience sensorielle originale. Par groupes de deux, les yeux bandés et les pieds nus, ils avancent, guidés par les habitants à travers une série de plateaux en bois remplis de divers matériaux : sable, écorces de cacahuètes, feuilles sèches, boue... Leur mission est d’identifier ces textures. Cette activité séduit le plus grand nombre et permet au passage d’imaginer et de comprendre la vie quotidienne des communautés locales.

Ces dernières deviennent ainsi des acteurs majeurs du développement touristique de leur région et elles sauront toujours vigilantes quant à la manière de se développer sans tomber dans le piège du tourisme de masse.

Le village de Buot doit rester une destination idéale pour les amateurs de tranquillité et de nature préservée. Au fait, on y mange aussi très bien : du xôi ngu sac (riz gluant aux cinq couleurs), du com lam (riz gluant cuit dans un tube de bambou), ou encore du gà nuong mac khén (poulet rôti aux épices montagnardes).

On ira tous au… paradis !

Hervé Fayet/CVN