Les intellectuels vietnamiens en Suisse optimistes quant à la rationalisation de l’appareil d’État

La rationalisation de l’appareil administratif, comme l’a ordonné le secrétaire général Tô Lâm, offre l’occasion de sélectionner des fonctionnaires compétents, dévoués et moraux pour améliorer l’efficacité du système politique et l’aligner sur les tendances de développement mondiales, selon les intellectuels vietnamiens en Suisse.

Le Dr Luu Vinh Toan, expert senior chez Move Digital AG à Zurich, qui suit de près les développements dans son pays d’origine, a exprimé son espoir que le processus optimisera le fonctionnement de l’appareil politique, renforçant ainsi la confiance du public, tandis que les services publics seront encore améliorés pour une plus grande efficacité.

L’application des technologies numériques aidera à résoudre de nombreux goulets d’étranglement rencontrés auparavant, à améliorer la transparence et à prévenir la fraude, a-t-il ajouté.

Partageant le point de vue du Dr Luu Vinh Toan sur l’utilisation des technologies avancées, Ly Pham, responsable du développement commercial chez JANZZ.technology, a montré son soutien aux efforts de rationalisation du Vietnam, les qualifiant d’étape nécessaire et opportune alors que le Vietnam approfondit son intégration internationale.

Selon Ly, le travail apportera sans aucun doute de nombreux avantages tangibles car il contribue à réduire les dépenses du budget de l’État, à allouer davantage de ressources à des domaines prioritaires comme l’éducation et les soins de santé, à minimiser la bureaucratie et le gaspillage, à améliorer la qualité des services publics et à motiver les fonctionnaires restants à améliorer leurs compétences, leur responsabilité et leur dévouement.

De son point de vue, Rachel Isenschmid, membre du Forum économique Suisse - Vietnam (SVEF), a souligné que la rationalisation du système administratif pour améliorer l’efficacité, la productivité et la durabilité était une étape cruciale et nécessaire.

L’initiative contribue non seulement à améliorer l’efficacité de la gestion, mais crée également un environnement plus favorable pour les entreprises et les citoyens, a-t-elle déclaré, notant qu’un système flexible et transparent stimulera l’investissement, encouragera l’innovation et favorisera la compétitivité du Vietnam sur la scène internationale.

Un système administratif plus rationalisé et plus efficace améliorera également l’environnement des affaires, renforçant ainsi la coopération bilatérale entre le Vietnam et la Suisse, a-t-elle déclaré.

