Le Vietnam et Singapour envisagent une nouvelle étape de leur partenariat

>> La tournée du secrétaire général Tô Lâm renforce la coopération avec l’Indonésie et Singapour

>> Le chef du PCV part en visite en Indonésie, au Secrétariat de l'ASEAN et à Singapour

>> Vietnam et Singapour, des partenaires efficaces dans la nouvelle ère

Photo : VNA/CVN

Trân Phuoc Anh a décrit la visite comme une nouvelle étape dans les relations bilatérales, affirmant qu'elle intervient à un moment où la région et le monde connaissent des changements rapides et radicaux, et que le Vietnam et Singapour sont sur le point d'entrer dans une nouvelle phase de développement, le Vietnam étant prêt à se lancer dans l'ère de l'essor de la nation. Dans ce contexte, le renforcement et l'approfondissement de la coopération entre les deux nations profitent non seulement à la croissance des deux nations, mais sont également essentiels à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement régionaux.

Cette visite reflète l'appréciation du Vietnam pour le renforcement des liens avec Singapour conformément à sa politique étrangère, vise à renforcer davantage les liens entre les Partis qui servent de base politique solide à la coopération bilatérale et à libérer tout le potentiel de collaboration dans l'économie verte, l'économie numérique, la science et la technologie, l'innovation, l'énergie propre et les centres financiers.

Son ordre du jour mettra également en lumière l'orientation politique du Vietnam en matière de science, de technologie et d'innovation, conformément à la Résolution 57-NQ/TW du Politburo, datée du 22 décembre 2024 ; et facilitera le partage des connaissances et la promotion des investissements de Singapour dans les domaines d'intérêt du Vietnam, a-t-il ajouté.

"Cette visite réaffirmera non seulement le ferme engagement des deux parties à développer leur partenariat stratégique actuel, mais ouvrira également de nombreuses nouvelles opportunités de coopération, contribuant à la prospérité et au développement durable des deux pays", a-t-il souligné.

L'ambassadeur a également noté qu'il restait une grande marge de coopération bilatérale.

Renforcer la coopération bilatérale

Pour exploiter pleinement le potentiel, il a proposé de mettre en avant les secteurs de coopération traditionnels tels que le commerce et l'investissement, la sécurité et la défense, la culture et l'éducation et les échanges interpersonnels, et de s'efforcer d'atteindre de nouveaux jalons, approfondissant ainsi la relation.

Il est nécessaire de développer de nouveaux domaines d'importance stratégique tels que la transformation numérique, l'innovation, les nouvelles technologies, l'énergie propre, les grands projets emblématiques tels que le parc industriel Vietnam - Singapour (VSIP), l'énergie éolienne offshore, les centres de données et les centres financiers internationaux à Hô Chi Minh-Ville et Dà Nang, a déclaré Trân Phuoc Anh.

Il a également souligné la nécessité de renforcer la connectivité entre les deux économies et avec la région dans les domaines de la logistique, de l'aviation, des ports maritimes, des données et des échanges interpersonnels.

Étant donné que les deux pays ont mis en œuvre de nombreux programmes d'échange d'étudiants et de bourses d'études, ainsi qu'une coopération en matière de formation entre universités, le diplomate a suggéré que Singapour aide le Vietnam à former des ressources humaines spécialisées de haute qualité, notamment dans les domaines de la gestion, de la technologie et de la finance.

En ce qui concerne la coopération entre les partis, Trân Phuoc Anh a affirmé qu'elle joue un rôle important dans le renforcement des relations politiques et la promotion de la coopération dans d'autres domaines.

Les relations entre le Parti communiste du Vietnam et le Parti d'action populaire de Singapour continuent de se renforcer, renforçant ainsi la base politique et apportant un soutien actif à la collaboration bilatérale, a-t-il déclaré, ajoutant que les deux parties ont maintenu des échanges de délégations de haut niveau, tout en partageant l'expérience en matière de gouvernance nationale et de construction de partis, et en définissant des orientations de coopération dans des domaines stratégiques.

En général, la coopération bilatérale se développe de manière de plus en plus large et profonde, contribuant à renforcer leurs relations dans la région et dans le monde, a souligné l'ambassadeur.

Le diplomate a souligné l'importance de la mise à niveau des relations bilatérales, affirmant que cela marquerait le début d'une nouvelle période de coopération.

La clé réside dans la manière dont le nouveau partenariat est mis en œuvre pour apporter des avantages tangibles aux peuples des deux pays, a-t-il déclaré.

Trân Phuoc Anh a souligné que les deux parties devraient investir des ressources adéquates - temps, personnel, financement et technologie - dans des programmes, projets et secteurs clés, en particulier les projets d'énergie éolienne offshore entre la Petrovietnam Technical Services Corporation (PTSC) et Sembcorp Utility ; moderniser les VSIP et promouvoir la coopération dans le financement à faible émission de carbone et le développement des centres de données.

Les deux parties devraient également coordonner leurs positions sur les questions régionales et internationales, en particulier au sein de l'ASEAN et d'autres forums multilatéraux, pour promouvoir la paix, la stabilité et le développement durable dans la région, afin de faire de la relation Vietnam - Singapour un modèle de coopération bilatérale, en particulier dans le domaine économique, en renforçant davantage la solidarité intra-bloc, a noté l'ambassadeur.

VNA/CVN