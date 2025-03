La visite du leader du Parti réaffirme l’engagement du Vietnam envers l’ASEAN

L’ambassadrice Tôn Thi Ngoc Huong, représentante permanente du Vietnam auprès de l’ASEAN, a déclaré à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) que la visite du secrétaire général Tô Lâm au Secrétariat et au siège de l’ASEAN marque une étape historique car il s’agit de la première visite d’un secrétaire général du Parti communiste du Vietnam.

Le moment est important car le Vietnam célèbre trois décennies de son adhésion à l’ASEAN tandis que le bloc achève la mise en œuvre de sa Vision communautaire 2025 et se prépare à adopter et à mettre en œuvre la Vision communautaire 2045.

Membre actif et réponsable

Au cours des dernières années, le Vietnam s’est constamment montré comme un membre actif et responsable, remplissant toutes les obligations d’adhésion et contribuant grandement à façonner la voie de développement future de l’ASEAN, a-t-elle indiqué, soulignant que la visite du secrétaire général Tô Lâm confirme également l’importance que le Vietnam accorde à l’ASEAN dans sa politique étrangère.

Selon l’ambassadrice, la visite ouvrira de nouvelles voies de coopération entre le Vietnam et les autres États membres de l’ASEAN, ainsi qu’entre le Vietnam et les partenaires de dialogue de l’ASEAN, contribuant à l’objectif commun de construire une Communauté de l’ASEAN forte, dynamique et prospère en tant que foyer commun pour 670 millions de personnes dans la région.

Le parcours de 30 ans du Vietnam au sein de l’ASEAN a été marqué par sa présidence en 1998, 2010 et plus récemment en 2020. Dans ce rôle central, le Vietnam a aidé l’ASEAN à établir d’importantes orientations de développement à travers diverses phases de transition tout en surmontant des défis importants, en particulier pendant la pandémie de COVID-19 en 2020, qui a gravement affecté les pays de la région et la communauté de l’ASEAN. Les succès du pays ont été reconnus par les autres États membres de l’ASEAN et les partenaires du bloc.

La diplomate a souligné la participation active du Vietnam à l’élaboration des principales orientations de développement de l’ASEAN, notamment le Plan d’action de Hanoï de 1998, peu après son adhésion à l’ASEAN, la Vision de l’ASEAN 2020, la décision de former la Communauté de l’ASEAN en 2003, l’élaboration et l’adoption de la Charte ASEAN en 2007, l’achèvement de la Communauté de l’ASEAN en 2015 et la promotion de la Perspective de l’ASEAN sur l’Indo-Pacifique.

En outre, en tant que coordinateur des relations de l’ASEAN avec de nombreux partenaires importants, le Vietnam a apporté de nombreuses idées et initiatives pour approfondir et élargir la coopération de fond. Le Vietnam est actuellement coordinateur de deux partenaires de dialogue de l’ASEAN, à savoir la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni.

L’ambassadrice Tôn Thi Ngoc Huong a déclaré que dans le cadre du Comité des représentants permanents auprès de l’ASEAN, le Vietnam a travaillé avec d’autres missions permanentes de l’ASEAN et le Secrétariat de l’ASEAN pour améliorer l’efficacité de la coordination, du suivi et de la mise en œuvre des accords de coopération, des programmes et des projets de l’ASEAN ainsi que ceux entre le bloc et ses partenaires.

Pour une ASEAN durable, innovante et dynamique

Alors que l’ASEAN envisage de mettre en œuvre la Vision communautaire 2045, le Vietnam continuera d’intensifier ses efforts avec les autres États membres pour construire un bloc durable, innovant, dynamique et centré sur les personnes dans un contexte de développements rapides et imprévisibles dans la région et dans le monde.

La vision, qui devrait être adoptée cette année, servira de document de développement directeur pour l’ASEAN sur la période de 20 ans allant de 2025 à 2045, a-t-elle expliqué. Cette vision globale comprendra des plans stratégiques spécifiques pour mettre en œuvre la coopération entre les trois piliers de la Communauté de l’ASEAN : la Communauté politico-sécuritaire de l’ASEAN, la Communauté économique de l’ASEAN et la Communauté socio-culturelle de l’ASEAN, renforcée par des plans stratégiques pour la connectivité et la réduction des écarts de développement au sein de l’ASEAN.

La réalisation de cette vision nécessite un travail et un engagement substantiels en termes de volonté politique et de ressources de la part des États membres de l’ASEAN, a-t-elle indiqué soulignant que le Vietnam se coordonnera étroitement avec les autres pays pour garantir que tous les objectifs et lignes d’action soient mis en œuvre aux niveaux régional et national.

La diplomate a exprimé sa confiance qu’avec l’étape des 30 ans et les fondations que le Vietnam a construites grâce à ses contributions à l’ASEAN, son rôle et sa voix au sein de l’organisation continueront d’être renforcés, gagnant la reconnaissance des pays de l’ASEAN et de la communauté internationale.

