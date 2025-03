Espoir d'un nouvel élan dans les relations Vietnam - Singapour

Les relations entre le Vietnam et Singapour entrent dans une phase importante de développement, a affirmé Desmond Choo, député et chef de l’arrondissement du Nord-Est, dans une interview accordée au correspondant de l’Agence Vietnamienne de l’Information (VNA) à Singapour.

Les deux pays souhaitent renforcer leurs relations bilatérales, notamment dans les domaines de la technologie, de numérique et d’énergies renouvelables. Il s’agit de questions importantes non seulement pour les deux pays de l’ASEAN mais aussi pour toute la région.

Il a également espéré que les deux pays pourraient travailler ensemble pour résoudre les problèmes communs et trouver des solutions plus solides, contribuant ainsi à promouvoir le développement durable des pays de la région.

Selon Desmond Choo, les domaines sur lesquels le Vietnam et Singapour peuvent se concentrer pour promouvoir le potentiel de coopération future sont la diplomatie populaire, la technologie et la numérisation. Il a exprimé son espoir de renforcer la coopération avec les entreprises vietnamiennes et d'aider les entreprises singapouriennes à se développer au Vietnam pour profiter des abondantes ressources humaines, en particulier dans le secteur technologique.

Le Vietnam et Singapour renforcent continuellement les relations entre les deux peuples, tout en améliorant la coopération économique et politique. Singapour a beaucoup investi au Vietnam, notamment dans les parcs industriels Vietnam - Singapour (VSIP), ouvrant ainsi des opportunités aux investisseurs singapouriens et de l'ASEAN de venir au Vietnam, a-t-il estimé.

