La Compagnie générale maritime du Vietnam veut renforcer ses partenariats indiens

La Compagnie générale maritime du Vietnam (VIMC) en collaboration avec l’ambassade du Vietnam en Inde, a organisé un séminaire sur la vision et le potentiel d’investissement dans les ports, le transport maritime et la logistique en Inde.

S’exprimant lors de l’événement du 27 novembre, l’ambassadeur du Vietnam en Inde, Nguyên Thanh Hai, a souligné le rôle essentiel des systèmes portuaires, des activités de transport maritime et de la logistique dans la connectivité maritime, ainsi que dans le commerce et l’investissement.

Selon le diplomate, malgré la croissance remarquable de la connectivité aérienne entre le Vietnam et l’Inde, la connectivité maritime bilatérale reste modeste et ne correspond pas à la demande et au potentiel des deux pays. Par conséquent, investir dans le système portuaire, le transport maritime et la logistique du pays d’Asie du Sud facilitera directement les interactions économiques, diversifiera les services de transport maritime et apportera des avantages aux deux parties.

Le vice-président de VIMC, Lê Quang Trung, et la directrice générale de VIMC Lines, Dô Thi Ngoc Trang, ont présenté aux participants les atouts de la société et ont exprimé leur désir de renforcer les liens et la coopération avec les partenaires et les entreprises de l’Inde dans les temps à venir pour développer une chaîne de services complète afin d’améliorer les échanges commerciaux bilatéraux entre le Vietnam et l’Inde, d’élargir les marchés et de rechercher des opportunités d’investissement dans un système portuaire approprié en Inde et dans la région.

Le même jour, une délégation de VIMC a eu une rencontre le secrétaire du ministère indien des Ports, de la Navigation et des Voies navigables, T K Ramachandran, au cours de laquelle ils ont exprimé leur espoir de voir le ministère continuer à soutenir les efforts visant à maintenir et à développer de nouvelles lignes de service, ainsi qu’en termes de politiques et de mécanismes, car VIMC explore les possibilités d’élargir la coopération en matière d’investissement dans le domaine des opérations portuaires et de la logistique, afin de compléter la chaîne de services entre le Vietnam et l’Inde.

Saluant la stratégie de développement de VIMC, Ramachandran a affirmé sa volonté d’écouter et d’aider la société à résoudre les problèmes survenant dans son processus d’exploitation dans son pays.

Le 27 novembre également, la délégation de VIMC a tenu une conférence clients avec la participation de représentants de l’Indian National Shipowners’ Association, de l’Agence nationale de promotion et de facilitation des investissements Invest India, de sociétés portuaires, de sociétés de transport maritime et de logistique, ainsi que d’entreprises d’import-export.

VIMC exploite une ligne de transport maritime reliant le Vietnam à Kolkata, en Inde, depuis 2022, tandis que VIMC Lines prévoit d’ouvrir des lignes supplémentaires vers les ports de Chennai et de Kattupalli.

