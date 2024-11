Un leader mondial du textile investit dans la province de Nghê An

La province de Nghê An, au Centre, a donné son feu vert à un projet d'investissement majeur de 590 millions d'USD porté par Mega Textile Singapore.

Photo : VNA/CVN

Mega Textile Singapore, une filiale de Best Pacific International Holdings, géant mondial du textile, va construire une usine sur plus de 51 hectares dans la zone industrielle de Tho Lôc (première phase), a annoncé jeudi 28 novembre le Comité provincial du Parti de Nghê An.

L'usine, dont la construction s'étalera sur plusieurs phases jusqu'en 2034, produira une large gamme de textiles, des tissus aux vêtements finis, en passant par les fils et les articles de tricotage. À terme, elle devrait créer plus de 15.000 emplois locaux, dynamisant ainsi le secteur textile de la région et du pays.

Ce projet marque une nouvelle étape dans le développement industriel de Nghê An et témoigne de l'attractivité de la province pour les investisseurs étrangers.

Mega Textile Singapore, déjà présent au Vietnam depuis 2016 avec une usine à Hai Duong employant plus de 1.600 personnes, renforce ainsi son engagement dans le pays.

