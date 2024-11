Opérations onusiennes de maintien de la paix : le Vietnam et l'Inde resserrent leurs liens

L'exercice entre le Vietnam et l'Inde sur le maintien de la paix des Nations unies 2024 (VINBAX 2024) s'est déroulé du 4 au 22 novembre au siège de la 474ᵉ Brigade du génie, à Chandi Mandir, dans l’État de l'Haryana, en Inde. Cette 5 e édition était caractérisée par une portée et une complexité accrues.

Photo : VNA/CVN

Lors de la cérémonie de clôture, le général de brigade Sumit Kapoor a souligné que l’objectif principal du VINBAX était de renforcer le partenariat de coopération, d’améliorer l’interopérabilité et de partager les meilleures pratiques entre les deux parties, conformément au Chapitre VI de la Charte des Nations unies, relatif aux opérations de maintien de la paix et aux missions de secours humanitaire (HADR). Il a ajouté que les leçons précieuses tirées de cet exercice contribueraient à élever le professionnalisme des deux forces à un niveau supérieur.

De son côté, le colonel Luu Dinh Hiên, chef de la délégation vietnamienne, a affirmé que le VINBAX 2024 avait abouti à des résultats remarquables, répondant pleinement aux objectifs fixés. Cette édition marque une augmentation significative de la participation, des domaines de formation et du niveau de complexité des scénarios. Notamment, c’est la première fois que le Vietnam a envoyé deux officiers de l’armée de l’air pour participer en tant qu’observateurs, illustrant le renforcement de ses capacités et de sa diversité dans la coopération en matière de défense.

Le colonel Luu Dinh Hiên a également indiqué que la tenue du VINBAX 2024, sous la forme d’un exercice pratique sur le terrain, avait offert une plateforme exceptionnelle et une opportunité unique pour les unités des deux parties de partager leurs expériences, d’évaluer les normes atteintes et de renforcer leurs capacités militaires communes. Cet exercice a également permis de préparer le déploiement d’une compagnie de génie et d’une équipe médicale pour des missions onusiennes de maintien de la paix, contribuant ainsi à renforcer les relations bilatérales dans le cadre du Partenariat stratégique global entre le Vietnam et l’Inde.

Accroître l'interopérabilité entre les deux nations

Le général de corps d’armée Rajesh Pushkar, dans son discours, a déclaré que cet exercice bilatéral avait renforcé la vision partagée des deux pays en faveur de la paix, de la prospérité et de l’humanité. Il a exprimé sa gratitude envers le Vietnam pour sa coopération dans l’organisation réussie de VINBAX 2024, qui a permis d’améliorer mutuellement la compréhension et d’accroître l’interopérabilité entre les deux nations.

Il a également souligné que, dans le contexte où le Vietnam et l’Inde continuent de jouer des rôles importants dans la région Indopacifique et au sein de l’ASEAN, les relations bilatérales devraient se renforcer et s’élargir davantage dans les années à venir.

Lors de la cérémonie de clôture, les membres de l’équipe HADR de l’Inde ont présenté des opérations de secours dans divers scénarios, notamment tremblements de terre, incendies et inondations. Ces démonstrations ont mis en évidence une coordination fluide entre les forces armées, les forces paramilitaires et les autorités civiles, avec l'utilisation d'équipements modernes pour les opérations combinées de secours.

VINBAX 2024 a une fois de plus réaffirmé l’engagement ferme du Vietnam et de l’Inde d'œuvrer à la paix, à la coopération internationale et au renforcement de leurs capacités face aux défis mondiaux.

VNA/CVN