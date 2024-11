Sóc Trăng

Solidarité et initiatives pour protéger la souveraineté maritime et soutenir les communautés côtières

La province de Sóc Trăng possède un littoral de 72 km de long et une zone frontalière maritime d'environ 6.200 km², englobant 11 communes, quartiers et villes, ainsi que 83 hameaux répartis dans le district de Cù Lao Dung, le district de Trần Đề et la ville de Vĩnh Châu.

La population de la zone côtière est composée des Kinh, Hoa et Khmers, vivant ensemble dans plus de 44.000 ménages, soit 15,2% de la population provinciale. Parmi eux, 48,5% appartiennent à l’ethnie khmère, 37,4% aux Kinh et 14,1% aux Hoa.

Ces dernières années, le Comité du Parti et le commandement provincial des gardes-frontières ont fait preuve de détermination dans l’accomplissement de leur mission de protection de la souveraineté et de la sécurité des frontières maritimes de la province. Ils ont fait preuve de créativité et diversifié les contenus et les formes de propagande pour sensibiliser la population aux politiques et directives du Parti, aux politiques et lois de l'État, ainsi qu'à la loi sur les gardes-frontières du Vietnam.

Les activités de sensibilisation ont été menées de manière coordonnée, complète et efficace à travers divers modèles combinés à des initiatives visant à aider les populations à améliorer leur situation économique. Ces efforts ont permis de lutter contre la faim, de réduire la pauvreté et de renforcer un solide corps de gardes-frontières associé à l’ensemble de la population. Cela a contribué à garantir la sécurité politique, l’ordre social et la sûreté dans la province de Sóc Trăng en général, et dans sa zone maritime en particulier.

Rassembler la protection de la mer et la souveraineté

Le poste de garde-frontière de Trung Bình est chargé de la gestion et de la protection de la commune de Trung Bình et du canton de Trần Đề, une zone comptant environ 25.000 habitants, dont 70,2 % de Kinh, 28,4% de Khmers et 1, % de Hoa. Cette zone couvre deux grands estuaires, Trần Đề et Mỹ Thanh, qui occupent des positions stratégiques en matière de défense nationale, de sécurité et de développement socio-économique local.

Ces dernières années, l’unité a élaboré des plans proactifs, mis en place des groupes de travail et déployé des équipes et des points de contrôle des gardes-frontières pour surveiller et maîtriser étroitement la situation locale. Afin de prévenir les crimes et de stabiliser la région, l’équipe de mobilisation de masse et celle de prévention de la drogue et du crime ont régulièrement envoyé des agents dans les hameaux et quartiers pour sensibiliser la population, promouvoir le respect des lois et encourager la dénonciation des infractions.

Lors d’une visite au poste de garde-frontière de Trần Đề, nous avons accompagné les soldats lors de patrouilles et contrôles sous une après-midi torride. Malgré le vent puissant venant de la rivière, le soleil intense n’a pas atténué l’atmosphère sérieuse et urgente qui règne sur place. Le lieutenant Lê Đại Thắng, officier chargé du contrôle des frontières, a expliqué que des patrouilles maritimes sont menées une à deux fois par semaine, couvrant environ 7 à 8 milles marins. Ces patrouilles consistent notamment à rappeler aux habitants de hisser les drapeaux, vérifier les documents des véhicules, sensibiliser contre l’exploitation illégale de sable, et assurer la sécurité dans la zone.

Le major Thạch Quol, chef adjoint du poste de garde-frontière de Trung Bình, a rapporté qu’au cours des neuf premiers mois de 2024, le poste et l’escadron 2 des gardes-frontières ont maintenu strictement leurs activités de patrouille dans les zones frontalières maritimes. Ils ont efficacement lutté contre divers types de crimes, contrôlé rigoureusement les passagers et véhicules entrants et sortants, et mené des campagnes de sensibilisation pour que les pêcheurs respectent les réglementations en matière de pêche et évitent toute infraction à la pêche INN (illicite, non déclarée et non réglementée).

En parallèle à leurs missions de protection, le poste et l’escadron de garde-frontière 2 ont réalisé un travail significatif en matière de sécurité sociale, contribuant au développement économique et à la stabilisation des moyens de subsistance des habitants.

Le major Nguyễn Thanh Phong, chef du poste, a détaillé les résultats obtenus en 2024 : l’unité a organisé 60 patrouilles indépendantes mobilisant 450 personnes sur 780 km, ainsi que 48 patrouilles maritimes avec 161 participants, couvrant 744 milles marins. Elle a détecté 9 affaires impliquant 10 individus et une organisation, et prononcé des sanctions administratives dans 5 cas concernant 6 personnes. L’unité a également inspecté et contrôlé 5.392 bateaux de pêche, 1.428 navires de passagers transportant 487.057 personnes, ainsi que 525 navires d’extraction de sable entrant dans la zone portuaire.

En 2024, le poste de garde-frontière a identifié et traité 23 affaires impliquant 67 individus et une organisation, dont 6 cas relatifs au stockage et au transport de drogues illégales. Ces affaires, une augmentation de 3 par rapport à 2023, ont conduit à la saisie de 13,6085 grammes de méthamphétamine. Par ailleurs, l’unité a organisé 7 séances de propagande centralisées réunissant 495 participants, et des campagnes à petite échelle touchant 1.840 foyers. Des messages de sensibilisation ont également été diffusés 42 fois via des haut-parleurs couvrant environ 95 % de la population locale.

Grâce à la détermination des agents du poste de Trung Bình à lutter contre les crimes, la sécurité politique, l’ordre public et la sécurité sociale dans leur zone de responsabilité ont été maintenus. Ils ont ainsi gagné la confiance des autorités locales et des habitants.

“Réchauffer” le cœur des gens à la frontière

Au cours des cinq dernières années, le mouvement d'émulation des gardes-frontières de la province de Soc Trang s'est toujours adapté à la réalité, constituant une forte motivation pour les officiers et les soldats. Ce mouvement encourage la positivité, l'esprit d'initiative et la volonté de surmonter les difficultés afin d'accomplir avec succès leurs missions. De ce mouvement sont nés de nombreux programmes, modèles et initiatives créatifs et efficaces, porteurs d'une profonde signification humaniste.

Nous avons visité le poste de garde-frontière de Lai Hoà lors de l'organisation périodique du "Stand à 0 dông" par l’unité, qui offrait des cadeaux aux Khmers en situation difficile dans la région. Ce poste est chargé de gérer et de protéger la souveraineté et la sécurité des frontières sur un littoral de 10,5 km, couvrant 22 hameaux dans deux communes, Lai Hoà et Vinh Tân, où cohabitent les ethnies Kinh, Hoa et Khmers. Ces derniers représentent 77,7 % de la population locale.

Lê Văn Nguyên, président du Comité populaire de la commune de Lai Hoà, a expliqué que cette commune connaît des conditions particulièrement difficiles. Les habitants vivent principalement de l'aquaculture et de l'agriculture, avec un revenu moyen d'environ 63 millions de dôngs par personne et par an. La commune compte actuellement 68 ménages pauvres et 780 ménages quasi pauvres. Grâce au soutien des autorités et des initiatives locales, des distributions de cadeaux pour les familles démunies sont organisées périodiquement, améliorant partiellement leur quotidien.

Lors de notre visite, nous avons vu des regards pétillants et des sourires radieux illuminer les visages marqués par les difficultés de la vie des Khmers. Danh Thị Sa Ri, du hameau Pray Chop B, commune de Lai Hoà, a reçu pour la première fois des cadeaux du "Stand à 0 dông". Sa famille vit dans des conditions précaires : son mari part en mer tandis qu’elle reste à la maison pour s’occuper des enfants et du foyer. Elle confie : "Les cadeaux d’aujourd’hui – riz, sel, huile et légumes – sont vraiment significatifs".

Kim Thị Xem, également du hameau Pray Chop B, a reçu avec enthousiasme des boîtes de nouilles, de la sauce de poisson, de la sauce soja, des œufs et des fruits. Elle explique : "C’est la deuxième fois que je reçois de la nourriture gratuite. Le mois dernier, j’ai obtenu 5 kg de riz, un sac de glutamate de sodium et des fruits".

Grand-mère âgée, Mme Xem vit une situation très difficile. Chaque jour, elle part pêcher pour subvenir aux besoins de ses deux petits-enfants orphelins et malades, avec des revenus très modestes.

Selon le major Nguyễn Hoàng Đệ, chargé des affaires politiques du poste de garde-frontière de Lai Hoà, les gardes-frontières adoptent la devise : "Respecter le peuple, être proche du peuple, comprendre le peuple, apprendre du peuple et être responsable envers le peuple".

Ces dernières années, le poste a collaboré activement avec les autorités locales pour mettre en œuvre de nombreux programmes, tels que : "Des vaches pour les pauvres", "Soutien à l’élevage de canards pour la production d’œufs", "Enseignement de la langue khmère aux élèves durant l’été"...

Avec pour ligne directrice "Répondre aux besoins réels du peuple", l’unité a mobilisé officiers, soldats et sponsors pour contribuer à la construction de maisons de solidarité et pour maintenir le modèle des "foires spéciales" offrant des achats gratuits à environ 30 ménages chaque mois. D'autres initiatives incluent "Un travail significatif chaque semaine", avec la construction de logements, la distribution de cadeaux, l'organisation d'examens médicaux et la fourniture gratuite de médicaments aux Khmers handicapés ou atteints de maladies graves.

Renforcer la force des gardes-frontières du peuple tout entier

Le colonel Lê Văn Anh, commissaire politique adjoint du commandement des gardes-frontières de la province de Sóc Trăng, a déclaré qu'au cours des dernières années, la situation politique, la sécurité, l'ordre social et la stabilité dans la région ont été maintenues et renforcées. La vie de la population et des forces armées s'améliore progressivement, grâce à l'attention, à la coordination, au leadership et à la direction du comité du Parti, du gouvernement et des autorités locales des zones frontalières maritimes de la province, ainsi qu’à la mise en œuvre du programme national cible pour le développement socio-économique des minorités ethniques.

Actuellement, dans la zone côtière de la province, des programmes, projets et politiques sont mis en œuvre de manière synchrone et globale, avec une priorité accordée à l’investissement dans le développement économique des zones peuplées de minorités ethniques. Cela inclut de nombreuses sources de financement pour soutenir le transfert de techniques de production, introduire des cultures adaptées, multiplier les modèles de production efficaces et promouvoir les potentiels et les avantages locaux. Ces initiatives visent à augmenter les revenus des habitants, en particulier ceux des minorités ethniques, ainsi que des ménages pauvres et quasi pauvres.

Le commandement provincial des gardes-frontières et le comité ethnique provincial ont signé un programme de coordination pour la période 2022-2025. Chaque année, deux cours de formation sur les connaissances ethniques sont organisés pour 70 officiers et soldats professionnels, ainsi que deux cours de langue khmère pour 85 officiers et soldats. Ces formations permettent aux participants de mieux comprendre et appliquer les directives et politiques du Parti, ainsi que les lois de l’État sur les questions ethniques.

Conformément à la décision n° 3935/QĐ-BQP du 10 novembre 2021 du ministre de la Défense, relative à la mise en œuvre du Programme national cible de développement socio-économique des minorités ethniques et des zones montagneuses pour la période 2021-2030 (phase I : 2021-2025), le commandement a organisé des réunions et honoré 54 personnalités reconnues dans les zones frontalières maritimes de la province, en reconnaissance de leurs contributions exemplaires dans les communautés ethniques.

À travers le mouvement "Tous les peuples participent à la protection de la souveraineté territoriale et de la sécurité des frontières nationales dans la nouvelle situation", associé au modèle des membres du Parti des gardes-frontières participant aux activités des cellules des hameaux et parrainant les ménages des zones maritimes, une posture solide de défense populaire a été construite. Les initiatives "Haut-parleur des gardes-frontières" et "Groupe de travail régional" ont permis de diffuser des connaissances et des informations à chaque foyer et individu, contribuant au renforcement de l’unité entre l’armée et le peuple, et au développement du système politique local.

En 2024, le commandement provincial des gardes-frontières a mené des activités de sensibilisation auprès de 3.900 foyers et 980 véhicules, représentant 10.100 membres d’équipage dans la zone frontalière maritime. Il a diffusé des messages par haut-parleurs 545 fois dans 11 communes, quartiers et villes côtières, et organisé 97 séances de sensibilisation spécifiques réunissant 5.890 participants. Ces actions se sont déroulées sous des formes diverses et innovantes.

Le commandement a investi plus de 999,5 millions de dôngs dans des activités pratiques telles que : Le don de 3 maisons à des élèves pauvres et méritants, pour une valeur totale de 150 millions de dôngs. La construction de 9 maisons de "Grande solidarité" pour des ménages pauvres, d’une valeur totale de 312 millions de dôngs. L’octroi de 836 cadeaux à des familles méritantes et à des ménages pauvres, pour une valeur de 418 millions de dôngs. La remise de 69 bourses à des élèves en difficulté et à des étudiants, dans le cadre du programme "Élever les enfants à l’école", pour un montant de 34,5 millions de dôngs. Des examens médicaux et la fourniture de médicaments gratuits à 300 ménages, pour un coût total de 26 millions de dôngs. La distribution de 10 porcs et de 2 chèvres reproductrices, d’une valeur totale de 25 millions de dôngs à 7 ménages en situation difficile.

Ces initiatives incluent également des services gratuits, comme des coupes de cheveux, pour améliorer la qualité de vie des habitants locaux.

Le colonel Lê Văn Anh a souligné : "Pour continuer à promouvoir la force collective dans la construction d’un corps de gardes-frontières avec et pour le peuple, le Comité du Parti et le commandement provincial des gardes-frontières continueront à diriger et à mettre en œuvre efficacement les mesures de gestion et de sécurité. Nous resterons concentrés sur cinq priorités internes et solutions pour renforcer la mobilisation de masse et protéger la souveraineté et la sécurité dans les zones frontalières maritimes de la province, dans la nouvelle situation".

Texte et photos : Quang Châu/CVN