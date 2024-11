Vietjet : Découvrez Taïwan (Chine) avec une série d'offres attractives !

Le 27 novembre, la Compagnie aérienne vietnamienne Vietjet a annoncé un programme promotionnel spécial à l’occasion du 10 e anniversaire de son premier vol entre Taïwan (Chine) et le Vietnam. Cette offre propose des billets d’avion à partir de zéro dông (hors taxes et frais) ainsi que 20 kg de bagages enregistrés offerts (sous certaines conditions).

Photo : VJ/CVN

Ce programme s’adresse aux passagers voyageant en classe Eco sur des vols reliant Taipei, Taichung et Kaohsiung (Taïwan) à Hô Chi Minh-Ville, Hanoï ou l’île de Phu Quôc (Kiên Giang, Sud). Les passagers qui réservent leurs billets Eco pour l’une de ces liaisons d’ici au 19 décembre 2024 pourront bénéficier gratuitement de 20 kg de bagages enregistrés (sous certaines conditions).

La promotion est valable sur tous les canaux de vente officiels de Vietjet à l’échelle mondiale, pour des vols opérés jusqu’au 31 mai 2025 (hors jours fériés).

Par ailleurs, chaque semaine, à l’occasion des “Vendredis Verts”, les passagers peuvent également réserver des billets internationaux à partir de zéro dông (hors taxes et frais). Ces offres sont disponibles sur le site officiel www.vietjetair.com et l’application mobile Vietjet Air. Elles sont applicables sur des vols entre le 1er février et le 22 mai 2025, avec des horaires flexibles.

Le 10e anniversaire du premier vol vers Taipei

Depuis le premier vol reliant Hô Chi Minh-Ville à Taipei en décembre 2014, Vietjet n’a cessé de développer son réseau. À ce jour, la compagnie a transporté plus de cinq millions de passagers entre le Vietnam et Taïwan, opéré plus de 32.000 vols et établi plus de 14 routes aériennes internationales. Ce succès a permis à Vietjet de se positionner comme l’une des principales compagnies aériennes reliant le Vietnam et Taïwan, offrant ainsi davantage de possibilités de voyage aux passagers tout en stimulant le commerce et le tourisme.

Photo : VJ/CVN

Réservez dès maintenant vos billets avec Vietjet pour rejoindre vos proches, retrouver votre famille ou découvrir des festivals de fin d’année uniques au Vietnam. Partez également à la découverte de Taïwan : savourez sa gastronomie exceptionnelle dans les rues de Taipei, célébrez le Nouvel an au pied de la majestueuse tour Taipei 101 ou profitez du printemps en fleurs dans des destinations emblématiques comme Hualien, Alishan, Taichung ou Kaohsiung.

Chaque vol avec Vietjet promet d’être une expérience unique et inspirante, à bord d’une flotte moderne et respectueuse de l’environnement, accompagnée d’un équipage professionnel et attentionné. Les passagers pourront déguster des plats chauds comme le pho Thin, le bánh mì vietnamien, ou encore le célèbre café au lait glacé, sans oublier des spécialités culinaires internationales. En outre, Vietjet propose l’assurance voyage gratuite SkyCare et un programme de fidélité Vietjet SkyJoy, permettant de cumuler des points à échanger contre des cadeaux.

Pour rendre le voyage encore plus mémorable, les passagers pourront assister à des spectacles culturels et artistiques uniques à 10.000 m d’altitude.

Tân Dat/CVN