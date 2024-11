Ninh Thuân se lance dans une transformation ambitieuse de ses infrastructures de transport

Convaincue que «les infrastructures de transport sont le système sanguin de l'économie», la province de Ninh Thuân concentre ses efforts sur la modernisation de ses infrastructures, favorisant une connectivité interrégionale et ouvrant la voie à une croissance durable.

En avril dernier, le tronçon Cam Lâm - Vinh Hao de l’autoroute Nord-Sud a été inauguré. Traversant les provinces de Khanh Hoa, Ninh Thuân et Binh Thuân, ce projet stratégique est une avancée majeure pour la connectivité interrégionale. Sur les 78,5 km de ce tronçon, plus de 63 km se trouvent à Ninh Thuân, offrant un axe moderne à quatre voies.L

"Ces dernières années, grâce au soutien de l’État et à l’implication active des autorités locales, Ninh Thuân a concentré ses ressources sur le développement de routes stratégiques pour assurer une intégration fluide entre les axes principaux, notamment entre la nationale No1 et l’autoroute", explique Nguyên Van Vinh, directeur du service provincial des transports.

À la fin de 2023, la province a achevé la construction de 370 km de routes provinciales et intercommunales, ainsi que 105,8 km de routes côtières reliant Binh Tiên à Cà Na. Un autre projet phare, la route reliant Tân Sơn (district de Ninh Son, province de Ninh Thuân) à Tà Nang (district de Duc Trong, province de Lâm Dông sur les Hauts Plateaux du Centre), est en cours pour relier Lâm Dông, Ninh Thuân et Khanh Hoa, consolidant ainsi le rôle stratégique de Ninh Thuân au coeur de la région.

«Grâce au soutien actif des autorités provinciales et à la coordination des différents services locaux, les ressources nécessaires ont été mobilisées pour accélérer la réalisation des projets d’infrastructure. Ces derniers devraient être achevés d’ici 2025», souligne Nguyên Thành Long, directeur adjoint du Comité de gestion des projets d’investissement et de construction des infrastructures de transport de Ninh Thuân.

Avec un réseau routier désormais connecté à toutes les communes et villages de la province, Ninh Thuân se positionne comme un centre stratégique pour les échanges économiques, reliant les Hauts Plateaux du Centre, la région côtière du Centre et les pôles économiques du Sud et du Sud-Est du Vietnam.

En parallèle, le développement du transport aérien se profile avec l’aéroport Thành Son, inscrit dans le plan national de développement aéroportuaire (2021-2030) avec des perspectives jusqu’en 2050. Ce projet permettra à Ninh Thuân de bénéficier d’une intégration complète des cinq modes de transport: terrestre, ferroviaire, maritime, fluvial et aérien.

En parallèle, Ninh Thuân s’engage dans une stratégie ambitieuse d'urbanisation moderne, visant à créer un environnement de vie durable et respectueux de l’environnement.

"En s'appuyant sur le plan d'urbanisme approuvé, nous avons concentré nos efforts pour attirer des investissements dans les zones urbaines de la province. Nous avons également conseillé aux autorités provinciales de lancer six projets d'investissement pour la création de nouveaux quartiers urbains et résidentiels. Ces projets renforcent efficacement les infrastructures techniques et sociales de la province", précise Nguyên Nhu Nguyên, directeur adjoint du service provincial de la construction.

Concernant le développement économique urbain, Ninh Thuân poursuit la modernisation de ses infrastructures techniques, en particulier dans les nouvelles zones urbaines. Des investissements sont mobilisés pour réaliser ces projets. En 2023, Ninh Thuân comptait 290 voies urbaines totalisant 339,3 km.

“Le Comité populaire de la province a mis en place un programme d’action détaillé et un plan clair pour sa mise en œuvre. L’accent est mis sur l’investissement pour transformer Phan Rang-Thap Chàm en une ville verte et intelligente, axée sur le tourisme durable et les services écologiques. L’objectif est de répondre aux critères des villes de type II et de faire de Phan Rang-Thap Chàm un centre urbain, favorisant la connectivité régionale”, déclare Trân Quôc Nam, président du Comité populaire de Ninh Thuân, les orientations stratégiques.

Le développement des parcs industriels figure également parmi les priorités de Ninh Thuân. La province compte désormais quatre zones industrielles et quatre clusters industriels, couvrant une superficie de plus de 1.870 hectares. En parallèle, le réseau commercial évolue pour répondre aux besoins croissants de la population et s’adapter aux modes de consommation modernes.

En 32 ans, Ninh Thuân a transformé ses défis en opportunités. La modernisation des infrastructures constitue une base solide pour renforcer son rôle central dans la région et pour assurer un développement économique durable et inclusif.

