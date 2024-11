Dépêche officielle du PM sur le renforcement des solutions pour la gestion de crédit

Ces derniers temps, la BEV et le système des établissements de crédit ont déployé de nombreux efforts et ont mis en œuvre, de manière drastique, synchrone et efficace, de solutions dans les domaines monétaire et bancaire, contribuant ainsi positivement au développement socio-économique du pays.

Cependant, dans le contexte de fluctuations de la situation mondiale, de conflits militaires persistant dans certaines régions et d'une lente reprise de l'économie mondiale, la production et les activités économiques des particuliers et des entreprises au pays sont confrontées à de nombreuses difficultés, notamment les lourds dégâts causés par les catastrophes naturelles dans de nombreuses localités.

Des tâches assignées à la BEV

Afin de promouvoir davantage la croissance économique et de s'efforcer d'atteindre tous les objectifs majeurs du plan annuel de développement socio-économique, le Premier ministre a demandé à la BEV de suivre de près l'évolution de la situation internationale et régionale ainsi les changements et les ajustements de politiques financières et monétaires des principales économies du monde pour analyser et prendre des mesures politiques rapides et efficaces.

En outre, la BEV doit mettre en œuvre de tâches et de solutions plus radicales et plus efficaces en matière de gestion du taux d'intérêt, du taux de change, de croissance du crédit... ; soutenir les habitants et les entreprises pour surmonter rapidement les conséquences de la tempête Yagi, restaurer et développer la production ; assurer les grands équilibres de l'économie, la sécurité des opérations bancaires et du système des établissements de crédit ; réaliser l'objectif de croissance du crédit de 15% en 2024.

Le Premier ministre a demandé à la BEV d'ordonner aux établissements de crédit de concentrer les crédits sur les domaines comme la transformation numérique, la transformation verte, la réponse au changement climatique, l'économie circulaire, l'économie du partage, la science et la technologie, la technologie, l'innovation... ; de promouvoir les prêts pour servir la production et les affaires des entreprises et des consommateurs à la fin de l’année et au Nouvel An lunaire 2025.

La BEV va renforcer l'inspection, l'examen et la surveillance stricte de l'octroi de crédits et de l'annonce du taux d'intérêt des établissements de crédit ; disposer de solutions efficaces pour traiter rapidement les créances douteuses, selon la dépêche officielle.

Le Premier ministre a chargé le vice-Premier ministre Hô Duc Phoc de charger directement la BEV et les agences liées d'accomplir les tâches assignées dans la dépêche officielle.

VNA/CVN