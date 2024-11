Le Vietnam et le Canada renforcent leurs liens dans les secteurs de la production et de l'énergie

>> Renforcement de la coopération entre le Vietnam et le Canada

>> Le Vietnam souhaite booster ses liens législatifs avec le Canada

>> Le Vietnam et le Canada renforcent leur partenariat en science et technologie

Ce premier forum d'affaires, axé sur la collaboration énergétique et industrielle, vise à inciter les entreprises de la côte Ouest du Canada à explorer les opportunités au-delà du commerce, en particulier dans les énergies renouvelables et nucléaires.

Photo : VNA/CVN

La conseillère commerciale de l'ambassade du Vietnam, Tran Thu Quynh, a souhaité que, par ce forum, les entreprises reconnaissent la nécessité de la diversification du commerce et de l'ouverture des marchés, en s'attaquant aux tendances croissantes de la délocalisation et du protectionnisme. Elle a souligné le rôle du Vietnam en tant que porte d'entrée clé vers l'ASEAN, offrant aux entreprises canadiennes un accès direct au marché dynamique de l'Indo-Pacifique.

Dans leur discours présenté au forum, Nguyen Hong Dien, ministre vietnamien de l'Industrie et du Commerce, et Mary Ng, ministre canadienne du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite entreprise et du Développement économique, ont souligné la grande opportunité de coopération économique, commerciaux et d'investissement dans les cadres tels que l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) et la Stratégie indo-pacifique fournissant des plates-formes vitales pour renforcer la connexion de la chaîne d'approvisionnement et les liens de production.

Le ministre vietnamien a réitéré l'engagement du Vietnam en faveur d'une économie verte, en se concentrant sur l'énergie propre et l'énergie nucléaire pour atteindre son ambitieux objectif de zéro émission nette d'ici 2050.

Présent au forum, le sénateur Clement Gignac, co-président de l’Association d’amitié Canada - Vietnam, a souligné le grand potentiel de coopération entre les deux parties, notamment dans les domaines de l'énergie et de la production. Mais, pour le réaliser, les deux pays doivent prendre des mesures fortes et des engagements communs.

Les participants au forum ont convenu de l'importance de favoriser les liens entre les entreprises, les instituts de recherche et les universités pour soutenir le développement du secteur de l'énergie nucléaire au Vietnam.

Le commerce bilatéral entre le Vietnam et le Canada a dépassé la barre des 10 milliards de dollars. Les deux pays disposent encore d’opportunités pour le développement. C'est l'innovation et la technologie de pointe du Canada qui peuvent répondre au dynamisme et à la position stratégique du Vietnam au cœur de l'ASEAN, une région comptant plus de 650 millions de consommateurs d'ici 2030.

VNA/CVN