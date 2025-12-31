La Chine lance deux nouveaux satellites dans l'espace

La Chine a mis en orbite le 31 décembre deux nouveaux satellites depuis le site de lancement spatial de Wenchang, situé sur la côte de la province insulaire de Hainan.

Les satellites Shijian-29A et Shijian-29B ont été lancés à 6h40 (heure de Pékin) à bord d'une fusée Longue Marche-7A. Les satellites ont atteint avec succès l'orbite prévue. Ces satellites seront principalement utilisés pour la vérification de nouvelles technologies liées à la détection de cibles spatiales. Ce lancement marque la 623e mission des fusées porteuses de la série Longue Marche.

