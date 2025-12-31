Russian Railways investira 1,53 milliard de dollars pour sa première ligne à grande vitesse

>> Le TGV Nord-Sud : THACO propose d’investir plus de 61 milliards de dollars
>> La SNCF lance un TGV Lyon-Bordeaux via l'Ile-de-France, le Massif central se rebiffe
>> Un nouveau TGV le 1er juillet sur Paris - Lyon - Marseille
La société publique a dévoilé ce plan sur Telegram. La ligne ferroviaire entre Moscou et Saint-Pétersbourg devrait être une ligne électrifiée spécialisée à double voie de 700 km de long, conçue pour la circulation de trains à des vitesses comprises entre 200 et 400 kilomètres à l'heure. Cette ligne à grande vitesse devrait permettre de réduire la durée du trajet entre les deux villes à deux heures et 15 minutes.
Xinhua/VNA/CVN