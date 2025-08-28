Amazon vise le déploiement des services satellites Kuiper au Vietnam

Le géant technologique Amazon basé aux États-Unis souhaite déployer ses services satellitaires Kuiper au Vietnam, a annoncé le ministère des Sciences et des Technologies dans un communiqué.

La déclaration, publiée mardi soir 26 août, fait suite à une réunion à Hanoï entre le vice-ministre Pham Duc Long et Gonzalo de Dios, responsable des licences mondiales et du projet Kuiper chez Amazon.

Le projet devrait fournir des services de télécommunications par satellite en orbite basse (LEO) contrôlés à un maximum de 600.000 abonnés, en se concentrant sur la connectivité des consommateurs et des entreprises, les liaisons de télécommunications, l'aviation, le transport maritime et les services gouvernementaux.

Selon le représentant d’Amazon, le Vietnam occupe une place particulière dans la stratégie de développement de l’entreprise. Le projet Kuiper vise à fournir des services internet à large bande par l’intermédiaire de plus de 3.200 LEO, en ciblant les zones mal desservies dans les régions éloignées et les îles

À ce jour, Amazon a lancé 102 satellites Kuiper et vise à achever au moins 50% de sa constellation d’ici 2026. Le système fonctionne en bande Ka et est équipé de terminaux utilisateurs compacts et faciles à installer, intégrant les fonctionnalités de sécurité AWS.

Amazon a déjà implanté Amazon Kuiper Vietnam Co., Ltd. à Hô Chi Minh-Ville et a déposé une candidature pour participer au programme pilote contrôlé de fourniture de services de télécommunications par satellite LEO au Vietnam.

Lors de la réunion, le vice-ministre Pham Duc Long a souligné que le Vietnam accordait une priorité constante au développement des infrastructures numériques, la technologie des satellites LEO jouant un rôle crucial pour garantir un accès généralisé à la connectivité haut débit, essentielle au développement socio-économique.

Il a également souligné que le projet Kuiper répondait aux besoins actuels du Vietnam, en facilitant l’accès des citoyens aux services numériques et aux procédures administratives en ligne, d’autant plus que le pays venait d’achever la fusion des unités administratives provinciales.

Le responsable a également chargé l’Autorité des télécommunications et l’Autorité de gestion des radiofréquences d’organiser rapidement des réunions techniques avec les représentants du projet Kuiper afin de résoudre les problèmes techniques et de finaliser la demande, en vue de la soumettre au Premier ministre pour approbation pilote en septembre 2025.

Le 23 mars, le gouvernement vietnamien avait autorisé Space Exploration Technologies (SpaceX), une entreprise américaine détenue par le milliardaire Elon Musk, à lancer un programme pilote pour son service Internet par satellite Starlink dans le pays.

