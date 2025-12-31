Un train de fret déraille aux États-Unis provoquant une fuite de soufre fondu

Le 30 décembre, un train a déraillé près de la frontière avec le Tennessee et "31 wagons sont impliqués", a précisé le ministre sur X. "Un wagon a laissé échapper du soufre fondu dans l'air", a-t-il ajouté, affirmant qu'aucun blessé n'était à déplorer. Selon la radio locale WEKT, quatre personnes se trouvaient à bord du train lors du déraillement. Des images aériennes du lieu montrent plusieurs wagons couchés sur le flanc et des marchandises répandues dans un champ aux alentours. Le gouverneur du Kentucky, Andy Beshear, a affirmé sur X que les autorités locales avaient ordonné un confinement pour la ville de Trenton. Il a depuis été levé, selon des médias locaux. Le directeur des services d'urgence du comté de Todd, Ash Groves, a déclaré à la radio WEKT qu'un wagon avait pris feu et qu'un autre était "endommagé". Tous deux transportaient du soufre fondu.

