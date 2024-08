L'Indonésie cherche à attirer davantage d'investissements dans la nouvelle capitale

>> L'Indonésie lancera le centre de commandement de la nouvelle capitale de l'État

>> L'Indonésie dépense 336 millions d'USD pour un nouveau projet d'investissement

>> L'Indonésie s'efforce d'atteindre l'indépendance alimentaire d'ici 3 ans

Le ministre de l'investissement et chef du conseil de coordination des investissements Bahlil Lahadalia a été nommé président du groupe de travail, a déclaré le ministère indonésien des Affaires étrangères. Le groupe de travail est chargé de neuf responsabilités clés décrites dans le décret, notamment l'amélioration de la coordination des politiques entre l'autorité IKN, les ministères/institutions concernés et les régions partenaires ; l'alignement de l'acquisition des terres, de la planification du développement et de l'aménagement du territoire, ainsi que de l'aménagement et de l'utilisation des terres pour les activités d'investissement prioritaires de l'IKN ; la coordination de la gestion environnementale et l'approbation des activités d'investissement dans l'IKN ; la mise en œuvre de campagnes promotionnelles nationales et internationales pour attirer les investissements dans l'IKN ; favoriser la synergie entre les parties prenantes pour développer les centres financiers dans l'IKN ; faciliter l'obtention de permis d'exploitation pour les investisseurs dans l'IKN ; rationaliser les processus commerciaux, l'acquisition de droits fonciers et les incitations à l'investissement ; coordonner la fourniture d'infrastructures de soutien pour l'accélération des investissements et établir un mécanisme de supervision et de contrôle des activités d'investissement. Le ministre de l'investissement Bahlil Lahadalia a déclaré que malgré la réception de centaines de protocoles d'accord et de lettres d'intention pour l'IKN, les investissements étrangers ne se sont pas encore concrétisés. Il a déclaré que le gouvernement a dépensé 72 000 milliards de roupies (environ 4,5 milliards d’USD) du budget de l'État pour le projet IKN de 2022 à 2024, ce qui représente 20 % de l'investissement total. Le reste proviendra de partenariats public-privé et d'investissements privés.

VNA/CVN