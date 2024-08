La présidente tanzanienne affirme prendre en haute considération les relations avec le Vietnam

La diplomate vietnamienne a transmis les salutations et l'invitation du secrétaire général du Parti et président Tô Lâm à la présidente Samia Suluhu Hassan à effectuer bientôt une visite au Vietnam.

Exprimant sa joie et son honneur d'être nommée ambassadrice du Vietnam en Tanzanie, Vu Thanh Huyên a affirmé qu'elle ferait tous les efforts pour approfondir l'amitié et la coopération multiforme ainsi que renforcer la compréhension mutuelle entre les deux pays.

Photo : VNA/CVN

Pour sa part, la présidente Samia Suluhu Hassan a également transmis une invitation au secrétaire général et président du Vietnam Tô Lâm à se rendre prochainement en Tanzanie pour renforcer les relations traditionnelles d'amitié et de coopération, en particulier dans le contexte où les deux pays se préparent à célébrer le 60e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques en 2025.

La présidente tanzanienne a affirmé prendre en haute considération les relations de coopération et d'amitié avec le Vietnam et salué l'excellence des relations de coopération entre les deux pays dans la politique, l'économie et le commerce.

Elle a également émis son souhait de coopérer avec le Vietnam dans des domaines tels que l'agriculture, l'économie verte, le tourisme, les technologies de l'information et de la communication.

VNA/CVN