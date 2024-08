Rendre la coopération interparlementaire Vietnam - Laos plus concrète et plus efficace

Le général de corps d'armée Trân Quang Phuong, vice-président de l'Assemblée nationale (AN) a reçu le 13 août à Hanoï le général de division Vongsack Phanthavong, président de la Commission de la défense et de la sécurité de l'Assemblée nationale lao, en visite de travail au Vietnam.

Appréciant les résultats de l'entretien entre les Commissions de la défense et de la sécurité des deux Assemblée nationale, Trân Quang Phuong a déclaré que cet entretien a démontré un engagement fort à consolider et à développer les excellentes relations, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos, et les deux AN en particulier.

Il a affirmé la politique constante du Parti et de l'État vietnamiens d'attacher de l'importance à la grande amitié, à la solidarité spéciale et à la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos.

Dans les temps à venir, les deux Commissions devraient continuer de collaborer pour bien préparer les visites des dirigeants des Partis et des États des deux pays, ainsi que des conférences et séminaires pour partager des expériences en matière de législation et de supervision de la mise en œuvre des accords bilatéraux.

L'AN vietnamienne est prête à travailler et à partager ses expériences avec la partie lao pour mener à bien les tâches et missions confiées par les peuples et les accords signés.

Pour sa part, Vongsack Phanthavong a exprimé son espoir que dans les temps à venir, les deux organes législatifs continueraient à ordonner à leurs agences de mettre en œuvre activement des activités de coopération.

