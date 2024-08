L'Indonésie et le Japon intensifient leurs échanges bilatéraux

Le ministre indonésien du Commerce, Zulkifli Hasan, et la ministre japonaise des Affaires étrangères Yoko Kamikawa ont signé le Protocole d'amendement à l'Accord de partenariat économique Indonésie - Japon (IJEPA), le 8 août à Jakarta.

Le protocole devrait faire grimper la valeur totale des exportations indonésiennes vers le Japon à 35,9 milliards d'USD d'ici 2028, soit environ 58% de plus que les 20,8 milliards d'USD enregistrés l'année dernière.

Selon le ministre indonésien, le protocole modifie plusieurs chapitres de l'IJEPA, à savoir le commerce des biens, le commerce des services, le commerce électronique, la circulation des personnes physiques (MNP), la coopération en matière de propriété intellectuelle et les marchés publics.

En ce qui concerne le commerce des biens, il a noté que le protocole encourage le Japon à faciliter l'accès à son marché d'une large gamme de biens indonésiens, notamment les produits de la mer, les fruits, les aliments et les boissons, ainsi que les produits chimiques organiques.

Parallèlement, l'Indonésie facilitera l'entrée de produits japonais en fer, en acier et en automobile, entre autres.

L'Indonésie et le Japon ont également convenu d'élargir l'accès au marché dans le secteur bancaire, de collaborer pour renforcer les capacités dans les secteurs de l'immobilier et des transports et de poursuivre l'intensification des échanges commerciaux par le biais de systèmes électroniques, a ajouté le ministre.

Zulkifli Hasan a révélé que les deux pays avaient conclu un accord sur l'extension de la période de travail des aides-soignants indonésiens au Japon, le perfectionnement des procédures d'immigration et de placement des travailleurs immigrés et l'élargissement des possibilités de travail des Indonésiens au Japon.

L'IJEPA, signé le 20 août 2007 et entré en vigueur le 1er juillet 2008, constitue un accord commercial bilatéral qui met en évidence les besoins de l'Indonésie. Les deux parties ont produit un rapport conjoint comme base pour les cycles de négociations sur le protocole d'amendement dont le processus de ratification devrait être conclu d'ici 2025.

