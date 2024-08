Libérer de deux députés de leurs fonctions à l’Assemblée nationale

Dans l'après-midi du 13 août, le Comité permanent de l'Assemblée nationale s'est réuni pour examiner et décider de la révocation de Dang Quôc Khanh, député de la délégation de la province de Hà Giang (Nord) et de Châu Van Lâm, député de la délégation de la province de Tuyên Quang (Nord) de ses fonctions de député à la XV e Assemblée nationale.

En conséquence, sur la base de la Constitution, de la Loi sur l'organisation de l'Assemblée nationale et des réglementations légales pertinentes, sur la base des avis des autorités compétentes ; sur la base de la proposition de la Commission de travail des députés ; examinant la demande de Dang Quôc Khanh de démissionner de ses fonctions de député à l'Assemblée nationale le 5 août 2024 et la demande de Châu Van Lâm de sortir de ses fonctions de député à l'Assemblée nationale le 6 août 2024, le Comité permanent de l'Assemblée nationale a discuté, voté à secret pour approuver et promulguer la Résolution N°1139/NQ-UBTVQH15 sur la révocation de Dang Quôc Khanh et Châu Van Lâm de leurs fonctions de députés à la XVe Assemblée nationale.

Auparavant, le 3 août 2024, le XIIIe Comité central du Parti avait tenu une réunion sur le travail des cadres selon son autorité.

Le Comité central du Parti a constaté que Dang Quôc Khanh, membre du Comité central du Parti, secrétaire du Comité chargé des affaires du Parti, ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement, ancien secrétaire du Comité provincial du Parti de Hà Giang, chef de la délégation des députés de Hà Giang du XVe mandat ; Châu Van Lâm, membre du Comité central du Parti, secrétaire du Comité provincial du Parti de Tuyên Quang, chef de la délégation des députés de Tuyên Quang, avaient violé les règles du Parti dans l'exercice des responsabilités et des tâches assignées, les règles interdits pour les membres du Parti, la responsabilité de donner l’exemple et les règles sur la prévention et la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines. Conscients de leur responsabilité envers le Parti et le peuple, Dang Quôc Khanh et Châu Van Lâm ont présenté des demandes de démission des postes qui leur ont été attribués.

Sur la base des règles actuels du Parti et de l'État et compte tenu des souhaits des individus, le Comité central du Parti a accepté de laisser Dang Quôc Khanh et Châu Van Lâm se retirer de leur poste de membres du Comité central du Parti du XIIIe mandat.

