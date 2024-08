Vietnam et Nouvelle-Zélande visent le commerce bilatéral de 2 milliards d'USD cette année

>> Renforcement des relations commerciales Vietnam - Nouvelle-Zélande

>> Réunion des ministres des Affaires étrangères Vietnam - Nouvelle-Zélande

>> Le président apprécie le partenariat stratégique Vietnam - Nouvelle-Zélande

Pham Minh Chinh a hautement apprécié le développement continu des relations Vietnam - Nouvelle-Zélande et a souligné que 2025 marquait le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques et les cinq années de la stratégie de partenariat stratégique entre Vietnam-Nouvelle-Zélande.

Ce sont les jalons importants pour proposer des activités significatives, notamment l’organisation des visites de haut niveau. À cette occasion, le Premier ministre a exprimé son souhait d'accueillir le Premier ministre néo-zélandais Christopher Luxon au Vietnam en 2025.

Photo : VNA/CVN

Pham Minh Chinh a demandé aux deux parties de définir des feuilles de route, des mesures et des implications substantielles pour améliorer les relations et de prendre davantage de mesures décisives pour atteindre un chiffre d'affaires bilatéral de 2 milliards d'USD d'ici la fin de 2024 et de 3 milliards d'USD d'ici 2026, notamment la facilité de l'importation et de l'exportation de produits de chaque pays. Il a remercié et demandé à la Nouvelle-Zélande de continuer à soutenir la formation en anglais et la qualification professionnelle pour les cadres vietnamiens et d’élargir les échanges entre les peuples.

L'ambassadrice Caroline Beresford, de son côté, a transmis les salutations du Premier ministre néo-zélandais Christopher Luxon au Premier ministre Pham Minh Chinh, exprimant la joie d'effectuer sa mission au Vietnam, l'un des partenaires importants de la Nouvelle-Zélande en Asie du Sud-Est.

Elle a exprimé son souhait d’orienter les relations entre le Vietnam et la Nouvelle-Zélande vers d’une nouvelle hauteur.

Remerciant le Premier ministre vietnamien pour son attention, la diplomate a affirmé déployer des efforts pour se coordonner avec les agences, ministères et branches des deux pays afin de promouvoir la coopération dans les domaines potentiels comme le commerce et l'investissement, l’éducation, l'agriculture et dans les nouveaux domaines tels que le changement climatique, l'économie verte, l’économie numérique...

Elle a également partagé son intention d'organiser des activités significatives pour célébrer le 50e anniversaire de l'établissement des relations Vietnam - Nouvelle-Zélande en 2025, dont l’organisation des rencontres des entreprises et des étudiants ayant étudié en Nouvelle-Zélande à Huê et dans d'autres localités vietnamiennes.

Pham Minh Chinh a hautement apprécié l'opinion de l'ambassadrice Caroline Beresford sur la nécessité pour le Vietnam et la Nouvelle-Zélande de se coordonner étroitement dans les forums multilatéraux.

Il a souligné que les deux pays partageaient de nombreux points de vue communs sur les questions régionales et internationales, ce qui constituait la base pour les deux parties de renforcer leur coopération et contribuer à la construction d'une région pacifique de l'Asie-Pacifique et de l'océan Indien, de paix, de stabilité et de développement.

VNA/CVN