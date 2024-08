Tô Lâm préside la réunion de la permanence de la sous-commission des documents du XIVe Congrès du Parti

>> Le secrétaire général et président Tô Lâm préside une réunion du Bureau politique

>> Le secrétaire général et président Tô Lâm travaille avec le Comité du Parti de Hanoï

>> Le Parti communiste du Vietnam jette les bases d'une société résiliente

Photo : VNA/CVN

Lors de la réunion, Nguyên Xuân Thang, directeur de l'Académie nationale politique de Hô Chi Minh, président du Conseil théorique central, permanent de la sous-commission, chef de l'Équipe éditoriale des documents, a présenté un rapport sur les travaux réalisés par la sous-commission et l'Équipe éditoriale et certaines tâches clés.

Prenant la parole, le secrétaire général et président Tô Lâm a également noté que l'Équipe éditoriale devait étudier attentivement les résolutions du Comité central du Parti, du Politburo, du Secrétariat ainsi que les résolutions de l'Assemblée nationale et du gouvernement, notamment celles récemment publiées et de nouvelles politiques et orientations pour intégrer et introduire de nouvelles idées, politiques et orientations importantes dans le Rapport politique.

Tô Lâm a proposé d'organiser prochainement des séminaires scientifiques pour échanger et discuter davantage d'un certain nombre de questions et de contenus dans le projet de Rapport politique.

Il a souligné que le travail de la sous-commission et de sa permanence ainsi que de l’Équipe éditoriale des documents était encore très important et qu'il ne restait plus beaucoup de temps avant le 10e Plénum du Parti, ce qui nécessite de grands efforts pour perfectionner le projet de Rapport politique. Il faut continuer à consacrer suffisamment de temps et d'énergie, à coordonner et à communiquer étroitement et régulièrement avec les autres sous-commissions et les autres équipes éditoriales pour achever les travaux fixés.

VNA/CVN