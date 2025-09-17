Poutine annonce la participation de 100.000 soldats à des exercices militaires Russie - Bélarus

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré mardi 16 septembre que 100.000 soldats participent à des exercices militaires effectués conjointement par la Russie et le Bélarus et baptisés Zapad-2025.

"L'événement se déroule sur 41 terrains d'entraînement et mobilise 100.000 militaires et environ 10.000 systèmes d'armes et d'équipements", a dit M. Poutine lors d'une visite au terrain d'entraînement de Mulino, dans la région russe de Nijni Novgorod.

Parmi les équipements, on compte 333 avions et plus de 247 navires, a-t-il précisé.

Ces exercices ont pour objectif de "mettre en pratique tous les éléments nécessaires à la défense inconditionnelle de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de la protection de l'État d'Union contre toute agression", a ajouté M. Poutine.

Les exercices conjoints se déroulent du 12 au 16 septembre dans les deux pays.

Lors de sa visite au terrain d'entraînement de Mulino, M. Poutine a également inspecté les armes, les forces militaires et les équipements spécialisés utilisés dans le cadre des exercices, a indiqué le Kremlin dans un communiqué de presse.

